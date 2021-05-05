【大行點睇】首年保費及新業務價值均勝同業 美銀重申中國人壽「買入」評級

美銀證券發布研究報告指，中國人壽（02628）首季投資回報率回升至6.4%，帶動投資收益增長，淨利潤同比升67%，雖然在高基數下，首年保費同比跌10%，新業務價值則跌13%，但兩者表現仍較同業優勝，預期第二至第四季可恢復增長。

該行將國壽今年全年新業務價值增長預測由8%下調至3%，但預期投資回報增加下，將2021至2023年盈利預測上調1%至2%，並重申國壽「買入」評級，目標價由23.96元下調11.5%至21.2元，與現價計，潛在升幅33.4%。

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記者：郭秀慧