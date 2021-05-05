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【恒指季檢】南方東英推恒生指數ETF、「不受美國制裁影響」　與其他恒指ETF有何分別

股市 19:11 2021/05/05

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南方東英推恒生指數ETF3037　看清與其他恆指ETF分別

恒生指數周五公布季檢，為落實恒指大改革後首次季檢，中資基金公司南方東英宣布推出南方東英恒生指數ETF （03037） ，周四（5月6日）上市，為港股第4款追蹤恒指表現的ETF產品。南方東英恒生指數ETF上市價格29.03元，每手交易數量為100個基金單位，相當於一手入場費約2900元，屬恒指ETF中入場門檻最低水平。

據了解，南方東英3037起始資產規模1.6億港元。目前市面有另外3款恒生指數ETF，分別為盈富基金 （02800） 、恒指ETF （02833） 、iShare安碩恒生指數 （03115） ，資產規模分別為954億元、489億元和2.67億元。

恒生指數落實改革 擬逐步擴大指數成份股至100家、明年中加至80家，可見【下一頁】

以投資門檻，南方東英3037和恒指ETF 2833大約為2900港元，而安碩恒生指數3115 約10237元，盈富基金2800一手入場費14336元，為眾產品最高。

收費方面，4款恒指ETF全年經常性開支比率相若，南方東英3037和盈富基金齊為每年0.1%，安碩恒生指數3115為0.09%，恒指ETF2833 則為0.11%。

盈富基金由美資基金道富環球，今年初一度因應美國限制交易中移動 （00941） 等中資股，暫停盈富基金新買入相關股份，但僅數個交易日就重新買賣，事件曾引起部分市場人士、監管機構以至政界關注。

南方東英稱，目前香港最大的追蹤生指數的ETF由美國機構管理，其對於制裁的取態令投資者感到擔憂，或對ETF帶來巨大追蹤誤差。南方東英稱：「為了減輕香港以及全球投資人對追蹤生指數ETF的擔憂」，3037會採用全面複製策略，不受美國制裁影響。

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港股 ETF 恒生指數 安碩恒生指數（03115） 恒指ETF（02833） 盈富基金（02800）
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