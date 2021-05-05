  • 27°C
香港時間 : 2021505日 (三) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【譽宴集團】譽宴facebook推抗疫震撼優惠　惟不再允許網民留言

商業 19:45 2021/05/05

分享：

譽宴集團即日起推出抗疫震撼優惠，包括招牌白胡椒蟹及蠔皇原隻花膠扒售298元。（譽宴facebook圖片）

譽宴集團早前被指以停工及發放2,000元獎金，谷員工打疫苗後，今日（5日）首次於facebook發帖，即日起推出抗疫震撼優惠，包括招牌白胡椒蟹及蠔皇原隻花膠扒售298元。

【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）

【商場活動】大埔超級城推出「親子遊通行證」　連同單車租借、美食優惠券及 AI 機械人體驗館

譽宴集團指，「為感謝各界一直支持，同時感謝全體員工支持全民接種疫苗，現特意推出震撼優惠以回饋顧客。」招牌白胡椒蟹原價568元，推廣價468元，現時震撼價售298元。蠔皇原隻花膠扒原價588元，推廣價388元，現時震撼價售298元。

要注意不適用於2021年5月7至9日，亦不適用於任何婚宴宴會，只適用於晚市散座堂食，而且另收服務費10%。優惠適用於全線分店，包括譽宴 • 星海 (The ONE)﻿、譽宴 • 星海 (觀塘)﻿、譽宴 • 星海薈 (銅鑼灣)﻿及譽宴 • 星海薈 (沙田)﻿。

另外值得留意的是，此帖文不再允許網民留言。細看上一帖文，有超過1,200多個留言，不少網民質疑集團「無權迫員工打針」，不難解釋暫停留言的原因。

此帖文不再允許網民留言。（譽宴facebook圖片）

【母親節】尖東美食里Alfresco Lane推母親節優惠　消費換領50元餐飲優惠券

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）
今日
【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）
【商場活動】大埔超級城推出「親子遊通行證」　連同單車租借、美食優惠券及 AI 機械人體驗館
今日
【商場活動】大埔超級城推出「親子遊通行證」　連同單車租借、美食優惠券及 AI 機械人體驗館
【消費優惠】海港城再推100%消費回贈　每人送最多$5000現金券
2021/05/04
【消費優惠】海港城再推100%消費回贈　每人送最多$5000現金券
【母親節】尖東美食里Alfresco Lane推母親節優惠　消費換領50元餐飲優惠券
2021/05/04
【母親節】尖東美食里Alfresco Lane推母親節優惠　消費換領50元餐飲優惠券

你可能感興趣

【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）
今日 17:26
【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）
【商場活動】大埔超級城推出「親子遊通行證」　連同單車租借、美食優惠券及 AI 機械人體驗館
今日 10:00
【商場活動】大埔超級城推出「親子遊通行證」　連同單車租借、美食優惠券及 AI 機械人體驗館
【消費優惠】海港城再推100%消費回贈　每人送最多$5000現金券
20:00 2021/05/04
【消費優惠】海港城再推100%消費回贈　每人送最多$5000現金券
飲食優惠 飲食資訊 著數優惠 譽宴集團（01483） 餐廳 疫苗

上一篇文章

【疫市營商】新地3商場聯手推感謝祭　1元換購電子產品

下一篇文章

【疫市營商】Soda Mall引入新品牌吸客　母親節優惠谷銷情（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【疫苗氣泡】「ABCD」4類餐廳今實施　火鍋店暫不改行「C模式」　盼尊重員工意願
【疫苗氣泡】「ABCD」4類餐廳今實施　火鍋店暫不改行「C模式」　盼尊重員工意願