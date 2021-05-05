【譽宴集團】譽宴facebook推抗疫震撼優惠　惟不再允許網民留言

▲ 譽宴集團即日起推出抗疫震撼優惠，包括招牌白胡椒蟹及蠔皇原隻花膠扒售298元。（譽宴facebook圖片）

譽宴集團早前被指以停工及發放2,000元獎金，谷員工打疫苗後，今日（5日）首次於facebook發帖，即日起推出抗疫震撼優惠，包括招牌白胡椒蟹及蠔皇原隻花膠扒售298元。

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譽宴集團指，「為感謝各界一直支持，同時感謝全體員工支持全民接種疫苗，現特意推出震撼優惠以回饋顧客。」招牌白胡椒蟹原價568元，推廣價468元，現時震撼價售298元。蠔皇原隻花膠扒原價588元，推廣價388元，現時震撼價售298元。

要注意不適用於2021年5月7至9日，亦不適用於任何婚宴宴會，只適用於晚市散座堂食，而且另收服務費10%。優惠適用於全線分店，包括譽宴 • 星海 (The ONE)﻿、譽宴 • 星海 (觀塘)﻿、譽宴 • 星海薈 (銅鑼灣)﻿及譽宴 • 星海薈 (沙田)﻿。

另外值得留意的是，此帖文不再允許網民留言。細看上一帖文，有超過1,200多個留言，不少網民質疑集團「無權迫員工打針」，不難解釋暫停留言的原因。

▲ 此帖文不再允許網民留言。（譽宴facebook圖片）

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責任編輯：朱悅瀅