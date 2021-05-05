▲ 【電子消費券】許正宇：正擬消費券發放期數等細節 商戶向電子錢包查詢激增

政府在《財政預算案》提出向合資格港人發放每人5,000元消費券，以刺激本地消費及經濟。財庫局局長許正宇表示，正擬訂消費券的執行細節，包括發放期數、使用限制及使用範圍等，並正與4間儲值支付工具營運商探討防止利用消費券作非本地消費的方法。

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許正宇回覆議員提問時表示，政府估計合資格可以獲得5,000元消費券的人士約有720萬人，涉及款項約360億元。他又指，公布4間協助發放消費券的電子錢包名單後，營運商反映所收到的商戶查詢數字比平日上升數倍。

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許正宇指，參考其他地方發放消費券的經驗，在一段時間內分期發放有期限及只能在本地商戶使用的消費券，有助在指定期間持續帶動及刺激本地消費。

按照目前構思，消費券的適用範圍會盡量廣泛，以涵蓋本地零售、餐飲及服務等消費，包括本地商戶的實體及網上店鋪。原則上，消費券將不適用於繳付政府及公營機構或公用事業的收費、公共交通費用補貼計劃所涵蓋的交通開支、購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳等，也不可兌現。

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他續指，目前正擬訂消費券計劃的執行細節，包括發放安排，會詳細考慮過去一段時間市民就發放期數、使用限制及使用範圍等各方面提出的意見，盡量平衡不同的需要，提供彈性，方便市民因應其需要使用消費券作不同金額的本地消費。

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編輯：趙穎妍