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【有相睇】不設睇樓　單憑幾張相吸客　買家睇過即肯高市價入市

股樓投資 19:13 2021/05/05

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二手樓市續旺，就算單位不設睇樓，也成追捧對象。值得留意的是，在過去一年，這類不設睇樓的單位多數「有價講」，惟近期將軍澳一個無樓睇的單位，竟然以高市價易手。

美聯物業林振聲說，維景灣畔5座高層G室，實用面積511平方呎，兩房間隔，因有租客住，故不設樓睇，單位原於今年一月連租約放盤，當時叫價880萬元，及至近期加價至900萬元易手，實用呎價17,613元，略高市價1%。代理續說，單位目前仍有租約，月租18,000，以此水平計，新買家可享2.4厘的租金回報。

    點擊圖片放大
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從代理提供的相片可見，單位享開揚山景，而且裝修企理。資料顯示，原業主於2008年1月以323.9萬元購入單位，現帳面大賺576.1萬元，物業期內升值1.7倍。

【買樓理財】單身貴族追捧納米樓　首期38.2萬輕鬆上車　單位內籠有相睇【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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