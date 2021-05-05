【新冠疫苗】英國擬秋季開始接種第3劑 50歲以上優先

英國新冠疫苗接種率高企，感染及死亡人數均有明顯跌幅，政府因而開始解封，並打算於6月解除所有封城措施。英國傳媒報稱，英國政府有意在秋季展開新冠疫苗第3劑接種計劃，希望於聖誕節前為50歲或以上人士接種第3劑疫苗，市民能盡快回復正常生活。

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英國至今已接種逾5,000萬新冠疫苗，其中有95%的50歲以上人士已接種最少一劑疫苗，接種進度理想。《泰晤士報》引述消息人士指，當地政府正打算試檢各種方法，評估及選出在秋季保護高危群體的最有效方法，避免冬季再次爆發新冠肺炎疫情。

據悉，政府目前正考慮兩個方案，並由首席醫療官惠蒂（Chris Whitty） 監察進程，希望減輕現有及日後可能出現的變種新冠病毒造成的威脅。方案包括研究和開發專門應對變種新冠病毒株的新冠疫苗、或是為民眾接種第3劑已核批使用的疫苗作加強劑，包括輝瑞﹑阿斯利康及Moderna疫苗。

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此外，政府計劃為民眾接種第3劑新冠疫苗同時接種流感疫苗，屆時民眾要雙手手臂分別接種不同疫苗。一位匿名英國政府政府部門首長相信，接種加強劑後大部分市民體內的抗體將足以對抗任何變種病毒，並希望在聖誕節前，市民能逐步回復正常生活。政府人員估計，只要相關族群人士完成第3劑疫苗接種後，已經足夠形成群體免疫，年輕人便無需接種第3劑。

據英國政府最新數據顯示，當地有3,460萬人已接受首劑新冠疫苗。

責任編輯：郭麗明