  • 26°C
香港時間 : 2021506日 (四) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好想去旅行】日本Panasonic研發「冥想小屋 」酒店客房　仿森林環境　每晚最平302元（多圖）

商業 10:30 2021/05/06

分享：

日本Panasonic（松下）開發於酒店房間內設置的「冥想小屋 」

日本Panasonic（松下）開發於酒店房間內設置的「冥想小屋 」，現於京都市內的一所酒店提供試驗服務。據指，Panasonic將考慮把「冥想小屋 」商業化，或針對商業設施和辦公室銷售。 

【疫市營商】Soda Mall引入新品牌吸客　母親節優惠谷銷情（多圖）

據日本共同社報道，Panasonic研發的「冥想小屋 」（MU ROOM）是於酒店客房內，設置一個約30平方米的活動空間。「冥想小屋 」內，將會透過高音質的音響設備，呈現彷彿縈繞四周的鳥鳴和流水聲。同時，又會有森林般的光線、霧氣及香氣，營造可以體驗深度冥想的環境。

住客又可透過智能手機APP控制「冥想小屋 」內的環境設置，而用戶身上又有傳感器，可測試冥想前後的身體變化。目前Panasonic的「冥想小屋 」於京都的HOTEL ANTEROOM提供試驗服務，不過房間內則沒有電視。

試驗服務暫定提供至9月30日，入住客房將包含早餐，分別有1人1房及2人1房的選項。據HOTEL ANTEROOM的網站顯示，5月份大部分日子已全數被預訂，每人價格由4,250日元至16,000日元（約302港元至1136港元）。

  • 透過音響、光線、香氣，仿照森林環境
  • 房間內沒有電視
  • 用戶身上有傳感器，可量度冥想前後的身體變化
  • 「冥想小屋 」約30平方米
  • 早餐包括三文治、早餐等

【旅遊寒冬】凱悅酒店首季虧損按年升 休閒旅遊復甦較遲緩

【周末好去處】D2 Place打造「初夏の祈願庭」　仿如去日本賞粉蝶花

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【太空科技】SpaceX衛星網路服務　錄超過50萬人預訂
2021/05/05
【太空科技】SpaceX衛星網路服務　錄超過50萬人預訂
【旅遊寒冬】凱悅酒店首季虧損按年升 休閒旅遊復甦較遲緩
2021/05/05
【旅遊寒冬】凱悅酒店首季虧損按年升 休閒旅遊復甦較遲緩
【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）
2021/05/05
【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）
【疫市營商】Soda Mall引入新品牌吸客　母親節優惠谷銷情（多圖）
2021/05/05
【疫市營商】Soda Mall引入新品牌吸客　母親節優惠谷銷情（多圖）

你可能感興趣

【太空科技】SpaceX衛星網路服務　錄超過50萬人預訂
12:35 2021/05/05
【太空科技】SpaceX衛星網路服務　錄超過50萬人預訂
【旅遊寒冬】凱悅酒店首季虧損按年升 休閒旅遊復甦較遲緩
14:05 2021/05/05
【旅遊寒冬】凱悅酒店首季虧損按年升 休閒旅遊復甦較遲緩
【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）
17:26 2021/05/05
【疫市開店】759阿信屋新店今開幕　選址天水圍嘉湖店（多圖）
旅遊資訊 旅遊設施 早餐 銷售 京都 智能手機 Panasonic 大自然 日本 酒店

上一篇文章

【疫市營商】7-Eleven夥蠟筆小新　推3間期間限定主題概念店

下一篇文章

【WFH】新常態下的母親節　辦公室成壓力避風港？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）