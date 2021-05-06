【好想去旅行】日本Panasonic研發「冥想小屋 」酒店客房　仿森林環境　每晚最平302元（多圖）

▲ 日本Panasonic（松下）開發於酒店房間內設置的「冥想小屋 」

日本Panasonic（松下）開發於酒店房間內設置的「冥想小屋 」，現於京都市內的一所酒店提供試驗服務。據指，Panasonic將考慮把「冥想小屋 」商業化，或針對商業設施和辦公室銷售。

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據日本共同社報道，Panasonic研發的「冥想小屋 」（MU ROOM）是於酒店客房內，設置一個約30平方米的活動空間。「冥想小屋 」內，將會透過高音質的音響設備，呈現彷彿縈繞四周的鳥鳴和流水聲。同時，又會有森林般的光線、霧氣及香氣，營造可以體驗深度冥想的環境。

住客又可透過智能手機APP控制「冥想小屋 」內的環境設置，而用戶身上又有傳感器，可測試冥想前後的身體變化。目前Panasonic的「冥想小屋 」於京都的HOTEL ANTEROOM提供試驗服務，不過房間內則沒有電視。

試驗服務暫定提供至9月30日，入住客房將包含早餐，分別有1人1房及2人1房的選項。據HOTEL ANTEROOM的網站顯示，5月份大部分日子已全數被預訂，每人價格由4,250日元至16,000日元（約302港元至1136港元）。

▲ 透過音響、光線、香氣，仿照森林環境

▲ 房間內沒有電視

▲ 用戶身上有傳感器，可量度冥想前後的身體變化

▲ 「冥想小屋 」約30平方米

▲ 早餐包括三文治、早餐等

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責任編輯：葉泳珊