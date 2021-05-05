【聯儲局言論】紐約行長威廉斯﹕聯儲局維持買債 　沒有令金融市場失衡

▲ 美國紐約儲行行長威廉斯（John Williams）強調聯儲局購債為支撐美國國內經濟的必要手段。

美國聯儲局上周公佈議息結果，繼續維持每月1200億美元買債規模，美國紐約儲行行長威廉斯（John Williams）表示，認為現時沒有跡象顯示，聯儲局買債為現時金融市場帶來失衡，強調聯儲局購債為支撐美國國內經濟的必要手段。

威廉斯在本周曾表示，預計今年經通漲調整後，美國今年經濟增長約為7%，但目前情況暫未足以令聯邦公開市場委員會（FOMC）改變其貨幣政策取態。在接受外電訪問時，威廉斯表示，儘管目前經濟轉好，但他並不確定，在沒有現有貨幣政策支持下，國內經濟仍能維持如此強勁增速。

他強調，聯儲局維持買債，對降低長期借貸成本有幫助，認為現時買債能夠維持未來幾年的經濟增長。

另外，他亦表示，今年通漲或有機會上升，2022年或會下降，並預計現時股市和樓市的高估值不會構成系統性風險。

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編輯﹕賴奕羚