【股市熱話】成副身家買美股　股市急瀉清倉輸一年身家　網民：SH到盡頭便是贏

美財長耶倫（Janet Yellen）在周二（4日）暗示可能要稍微提高利率，道指一度瀉347點。最近就有股民在討論區訴苦，稱自己早前投資美股，起初靠運氣好易贏錢，於是到2月放了整副身家進股市，不料股市開始急瀉，「再跌無回頭」。最近終於忍不住清倉，結果蝕了一年的工資。

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事主經歷：

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事主最後對想入市人奉勸幾句：「對市場要保持敬畏之心，當水退時就會知道誰沒有穿褲子，沒有人可以一直靠運氣嬴下去 ，買得大當然回報愈大，但風險管理好重要，因為你輸一次就沒必返到轉頭。」並祝大家股運亨通。

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帖文一出，不少網民都在安慰事主，「1年人工學識止蝕的重要性，做風險管理，也是值得」、「最重要從失敗中學習」；但亦有不少網民質疑事主的投資技巧，「為甚麼跌了一半才斬倉，不坐貨？」、「SH到盡頭便是贏」、「蠢人買指數算吧，或者買最大的公司」、「又是高位入市，低位就清倉，你心態不變，你玩甚麼都只會輸身家，努力儲錢吧」、「不敢SH的人不值得贏錢」

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責任編輯：黃苑筠