  • 27°C
香港時間 : 2021505日 (三) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股市熱話】成副身家買美股　股市急瀉清倉輸一年身家　網民：SH到盡頭便是贏

理財智慧 19:39 2021/05/05

分享：

美財長耶倫（Janet Yellen）在周二（4日）暗示可能要稍微提高利率，道指一度瀉347點。最近就有股民在討論區訴苦，稱自己早前投資美股，起初靠運氣好易贏錢，於是到2月放了整副身家進股市，不料股市開始急瀉，「再跌無回頭」。最近終於忍不住清倉，結果蝕了一年的工資。

【樓市熱話】租樓投資股票VS買樓自住 網民：租樓可以換新環境　【下一頁

事主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

事主最後對想入市人奉勸幾句：「對市場要保持敬畏之心，當水退時就會知道誰沒有穿褲子，沒有人可以一直靠運氣嬴下去 ，買得大當然回報愈大，但風險管理好重要，因為你輸一次就沒必返到轉頭。」並祝大家股運亨通。

【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班　【下一頁

帖文一出，不少網民都在安慰事主，「1年人工學識止蝕的重要性，做風險管理，也是值得」、「最重要從失敗中學習」；但亦有不少網民質疑事主的投資技巧，「為甚麼跌了一半才斬倉，不坐貨？」、「SH到盡頭便是贏」、「蠢人買指數算吧，或者買最大的公司」、「又是高位入市，低位就清倉，你心態不變，你玩甚麼都只會輸身家，努力儲錢吧」、「不敢SH的人不值得贏錢」

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

指數 風險管理 美股 止蝕

上一篇文章

【職場熱話】見工自我介紹時兩度被HR打斷　事主感不被尊重　網民安慰「當練習EQ」

下一篇文章

【示範單位】大角咀利·晴灣23一房間隔　時尚實用　空間感十足
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？