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【歐舒丹 973】第四財季業績勝預期 大行齊齊叫買入 最牛目標價30元

股樓投資 18:42 2021/05/05

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歐舒丹（00973）公布，截至今年3月底止第四財季銷售淨額為3.6億歐元，按年增長6.9%，按固定匯率計，按年增長12.5%，旗下品牌L'Occitane en Provence、ELEMIS及Lime Life分別增長10.2%、24.2%及29.2%。按地區劃分，中國市場銷售淨額按年增長58.2%，至6,496萬歐元，反觀香港市場表現為第二差地區，按年跌11.7%至1,582.4萬歐元。

大行予歐舒丹投資評級及目標價﹕

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績後獲大行唱好，富瑞、野村及美銀證券齊齊調升歐舒丹目標價。其中野村表示，歐舒丹，第四財季表現遠勝預期，當中網上渠道保持強勁增長。該行指，對其銷售及毛利率增長前景持正面態度，在季績後料獲估值重評，目標價由22.5元升至27.5元，維持「買入」評級。

歐舒丹股價今日逆市上升，並創3年高位，破頂高見26.95元，至收市仍升14.8%，報26.7元。

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記者：郭秀慧

L'OCCITANE（00973） 經濟 買入 目標價 銷售 香港 品牌 中國市場 中國

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