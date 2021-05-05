【簽賬優惠】大新銀行推Visa Infinite信用卡優惠 最高可享4%現金回贈

大新銀行推出最新信用卡優惠，針對迎新優惠及現有客戶簽賬優惠等，客戶更可憑卡消費時，可享高達4%現金回贈，或其他相關折扣優惠等。

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在大新VIP銀行服務Visa Infinite卡方面，新客戶均可由即日起至12月31日，或於發卡後12個月內，任何有關月份累積3,000元或以上的簽賬，客戶可享全年指定合資格本地消費高達4%現金回贈，全年高達2,400元的現金回贈。

另外，在簽賬方面，即日起至6月30日，憑指定大新信用卡於Ruby Tuesday消費，可享「主餐牌食品及飲品七折」及「午餐買二送一」等優惠。同時，客戶則可於烤肉哥哥 、稻八日式火鍋炸物放題、令和居酒屋、令和鍋和酒場餐響堂食或外賣低至8折，更可享其他食品及飲品優惠。

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責任編輯：潘曉豐