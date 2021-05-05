【報復式旅遊】同程旅行發布「五一」出行數據 酒店預訂間夜量按年漲2.18倍

內地的黃金周假期將於今日結束，盡管今年仍然在疫情的陰霾，不過大眾旅遊熱情依然。根據同程旅行發布的《2021年「五一」假期出行報告》顯示，2021年「五一」假期期間，國內景區、住宿、大交通等各類旅遊消費均實現大幅增長，大交通(含機票、火車票、車船票)服務人次按年上漲133%，酒店預訂間夜量按年上漲218%，平台景區門票預訂量按年增長441%。

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同程旅行平台各項業務預訂量業務指標不但遠超去年同期水平，並已全面反超疫情前的2019年同期的水平，國內旅遊產業呈現出強勁的復甦態勢。

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記者：張以正