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【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市暫緩後　內地據報收緊科創板上市審批

股市 18:30 2021/05/05

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【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市暫緩後　內地據報收緊科創板上市審批

《華爾街日報》報道，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年AH股上市觸礁後，企業在上海科創板上市變得困難，部分初創企業轉到香港及其他離岸市場上市。

外媒：中央正調查螞蟻上市速獲批原因　馬雲不可離國【下一頁】

報道指出，最近幾個月，監管機構已嚴厲打擊了內地有問題的IPO，監管當局還向大型科技企業施壓，其中包括螞蟻集團。《華爾街日報》此前引述知情人士指，中國政府正在調查當時螞蟻集團獲快速通過審批的背後原因。

京東數科3月30日突撤回科創板上市申請　【下一頁】

報道指，上交所今年首4個月，終止了37 宗科創板的IPO申請，去年同期僅終止了3宗申請。而京東 （09618） 旗下京東數科是其中一間受矚目企業撤回科創板上市申請。

有業內人士指出，公司過去通常需要6個月的時間才能獲得上市批准，但現在過程至少延長至9個月。當局過去容忍度較高，並接受各種各樣的上市申請人，但現在在篩選申請人和批准交易方面更加嚴格。

根據Refinitiv 數據，今年首4個月，包括IPO及第二市，科創板集資額近50億美元，略高於去年首4個月高48億美元。

相關文章：

【螞蟻上市觸礁】螞蟻估值再傳縮水 富達投資據報將螞蟻估值減半至1440億美元

【螞蟻上市觸礁】彭博料螞蟻集團估值或最多暴跌9成　監管整頓後螞蟻集團已變金融公司

編輯：吳敏芳

科創板 IPO 集資 上海 上海證券交易所 中國

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