【科企追蹤】思科峰會推新SASE企業方案　應對後疫情時代6大IT趨勢

▲ 疫情令遙距工作成為常態，工作不再限於一個地點。用戶、設備、應用程式及數據的數量不斷擴大，管理網絡及安全的難度更高。（法新社圖片）

早前思科（Cisco）就舉辦Cisco Live線上峰會，並推出各種心解決方案。Cisco（思科）亞太區日本及大中華主席Dave West表示，疫情下，以往需要10年事件的技術發展，縮短在1年裡面完成，當中就以亞洲速度最高。

預料未來10年，亞洲將會是全球經濟發展最高速的地方，是環球經濟中心。West指出，後疫情時代就有6大IT趨勢：提升雲端體驗，企業以應用為重心，混合工作模式，安全應用移植雲端，5G及WiFi-6遷移，應用與工作逐步接近用戶及裝置。

為了幫助企業應對新常態，思科於峰會期間宣布更新現有的解決方案，如將之前推出的網絡矽芯片架構Cisco Silicon One平台，從以路由為主的解決方案，擴展到能夠滿足網絡規模市場，能提供從3.2 Tbps到25.6 Tbps的十種網絡芯片。

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發展自家芯片解決方案

據了解，思科新的8000路由器系列就採用Cisco Silicon One Q200系列芯片，提達14.4 Tbps總容量，可支持32和64 x 100G網路規模交換器。其次，思科亦推出新應用程式「Crosswork雲端」，可作流量分析，提供跨網絡對等點的全面視圖，並能提供可行建議，充分利用網絡邊緣流量，防止影響客戶體驗的問題出現。

▲ Cisco（思科）亞太區日本及大中華主席Dave West預料，未來10年，亞洲將會是經濟發展最高速的地方，是環球經濟發展的中心。（受訪者提供圖片）

網絡安全愈益重要，特別是疫情令遙距工作成為常態，工作不再限於一個地點。用戶、設備、應用程式及數據的數量不斷擴大，管理網絡及安全的難度更高。隨著樞紐從數據中心轉移到用戶，思科在峰會期間就推出新的安全存取服務前端（Secure Access Service Edge，SASE）產品。

提高SecureX平台效能

新SASE功能包括防止資料外洩防護，雲端惡意軟件檢測，無密碼身份驗證等項目。據了解，思科安全防護傘的資料外洩防護功能，可使企業在防止數據洩露及支持合規要求情況下，發現並阻止敏感數據傳輸到不必要的目的地，保護終端用戶設備和公司網絡，免受針對瀏覽器的攻擊。雲端惡意軟件檢測功能，就可從雲端存儲應用程式中查找並刪除惡意軟件。

▲ 思科在峰會期間推出新的安全存取服務前端（Secure Access Service Edge，SASE）產品，功能更包括防止資料外洩防護，雲端惡意軟件檢測，無密碼身份驗證等項目。（法新社圖片）

其次，與基礎架構無關的無密碼身份驗證功能，將在今年夏天公開預覽。方案是通過無障礙的登錄體驗實現零信任，確保企業在無需使用多個身份驗證產品，或留下嚴重安全漏洞的情況下，保護包含雲端及部署應用程序的混合架構。

此外，思科亦提高SecureX平台提供的端點到雲端的全面保護效能。根據商業威脅情報團隊Cisco Talos提供的情報，SolarWinds提供的供應鏈攻擊、網絡釣魚調查及威脅調查，平台提升效能後，用於檢測威脅的時間將減少95％，修復時間亦將減少85％。

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記者：李彥煒