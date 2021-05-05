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【網絡安全】比利時政府被DDoS攻擊　逾200個政府與學術單位網絡中斷

科技 19:25 2021/05/05

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近日比利時政府網絡，就遭到不明組織發動DDoS攻擊，導致內外部連線服務中斷，至今尚未完全修復。

近年全球針對政府機構的網絡攻擊層出不窮，常見攻擊包括勒索軟件、DDoS攻擊等。而近日比利時政府網絡，就遭到不明組織發動DDoS攻擊，導致內外部連線服務中斷，至今尚未完全修復。

【技術保衛戰】韓媒：南韓關鍵技術遭竊取　疑與中國有關

【網絡戰】日本航空總署遭入侵　傳中國黑客發動攻擊

據媒體Brussels Times報道，是次負責該國政府單位網絡連線的ISP Belnet Network，在當地時間5月4日中午左右遭DDoS攻擊，造成造成內部網站運作中斷。當日網上Belnet表示已經盡力搶修，並作多項緩解措施，問題已逐漸縮小，不過仍未能恢復正常運作。

報道指出，是次Belnet斷線影響200多個比利時政府單位、科學研究機構及大學等。多個政府單位一度連視像會議都被迫取消，當中包括國會針對中國維吾爾議題將展開的辯論。而現時比利時國會網站及最高行政法院已恢復營運；惟根據美聯社報道，國稅局稅務及電子表單入口網站、經濟事務部，以及疫情資訊網站等單位，則仍處於斷線狀態。

事實上，近年政府網絡遭攻擊的情況愈趨普遍，加拿大政府在去年8月遭黑客入侵，導致當地身份驗證憑證外洩。挪威及芬蘭國會電子郵件系統，也在去年10月及12月被黑客入侵，竊取了議員信件等。

【網絡安全】數據資料外泄事故排行榜　Facebook成雙料冠軍

責任編輯：曾曉汶

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