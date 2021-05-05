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【寵物盲盒】中通快遞非法運送寵物致死　官媒批評明知故犯

股市 18:10 2021/05/05

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內地持續掀起「盲盒」熱潮，最新出現的「寵物盲盒」因通過速遞運送活體動物，過程中導致不少貓狗死亡並遭遺棄在路邊，引起熱議。事件發酵一日後，官媒央視發表評論指「寵物盲盒」是對人性的背離，是「出格的盲盒」，又不點名批評快遞公司明知故犯。涉事的中通快遞 （02057） 發聲明道歉並承諾三項整改措施。

按圖看清央視評論及中通快遞聲明

    點擊圖片放大

「寵物盲盒」是商家通過各大電商進行售賣，買家購買時不能選擇寵物種類，由商家隨機發送，不少人享受「未知」的刺激感而購買。是次事件發生在四川成都，有市民舉報一個中通快遞據點發現大批膠箱裝有約170隻活體貓狗，不少已經奄奄一息，現場出現腐臭味，懷疑快遞公司違反法例郵寄動物。

事件經內地網絡流傳及媒體報導，央視發布評論說，「寵物盲盒」是有人將快樂建立在動物痛苦甚至失去生命的基礎上，是對人性的背離，也是娛樂的異化。快遞公司不應明知故犯。

涉事的中通快遞及後發布通報致歉，並說是新入職員工違規接單，將會按規定對涉事員工進行處罰。同時暫停該快遞點的業務，全面自查，配合相關部門調查等三項整改措施。

中通快遞收市報251.8元，跌1.56%，成交額1529萬元。

相關文章：泡泡瑪特曾挫近一成　新華社批「盲盒熱」畸形消費籲加強規範

記者：林淑如

港股 中通快遞—SW（02057） 成都

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