▲ 【大行報告】瑞信：油股未來數季盈利料更佳、估值可獲重估 三桶油邊隻是首選？

內地三大油企已公布首季業績，瑞信指，從油企首季成績來看，正處於盈利轉向的重要轉捩點，相信油價上升，對油股未來數季盈利感樂觀，預期三大油股估值可獲得重估，首選中石化 （00386） ，其次為中海油 （00883） ，第三為中石油 （00857） 。

瑞信預期，下半年布蘭特期油價格約70美元，而油價處於60至70美元，對中石化來說最好，加上目前是石油化工的上升周期，中石化的盈利能力將得以最大化，預期中石化未來數季盈利會逐步改善，今年純利更有可能超越2018/19年高峰，達630億元人民幣。

中石化首季煉油化工表現更勝2019年【下一頁】

中海油方面，瑞信稱，今年來有一系列消息困擾中海油股價，只要這些負面消息解除，市場焦點便會回到其基本面。「中海油的桶油成本只有27美元，加上2021至2023年產量的複合年均增長率達7%，油價上升時自然能受惠。」

中石油致力降低進口氣成本，但瑞信指，現時要評估中石油進口氣大幅虧損的日子已遠去，仍是言之尚早，而低預期帶動股價短期上升，惟市場要更多消息，以重建對中石油的信心。

中石油首季三大業務扭虧【下一頁】

瑞信稱，現時三大油企的預測市盈率及市帳率等，均處於歷史平均值的下限，面對原油供求關係可望於夏季進一步改善，相信油股表現繼續會跑贏大市。

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編輯：陳韻妍