【租樓理財】租客福音來了　老外離港致租賃需求跌　彭博：今年住宅租金或跌一成

雖然樓市續旺，更有可能於年內挑戰歷史新高，但租金沒有跟升。《彭博》引述中原數據指，租金於今年第一季跌至每平方呎33.6元，為2016年底以來的最低水平。《彭博》又指，自香港發生社會運動，大量外籍人士搬離香港，加上人口跌，失業率高，促使住宅租務需求大減，租金亦因此下調。彭博行業研究分析師黃智亮預計，香港年內住宅租金或再跌5%至10%。

黃智亮指，香港去年人口減少0.6%，至約747萬人，而英國政府收到2.7萬份BNO移民申請，料香港人口或進一步減少。他又指，雖然租賃市場不景氣，但住屋需求仍然龐大，故樓價未有因此受影響，與2019年中相比，跌幅不足4%。

《彭博》引述租房網站千居（Spacious）的數據指，半山區、深水灣等西方人和內地富豪鍾愛地區，其租金跌幅最大，與2019年中相比，跌25%。而外國學生和年輕白領喜歡的上環蘇豪區，同期租金則跌20%。

【公屋裝修】一家三口輪候7年終獲派公屋 13萬裝修320呎單位 客廳用玻璃牆不再「黑媽媽」 廁所空間夠寬趟！【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

​

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機