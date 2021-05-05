  • 27°C
香港時間 : 2021505日 (三) 20:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】食芫荽米線被同事投訴　稱「一聞到就想嘔」　事主大感無奈：佢洗唔洗咁啊？

理財智慧 19:38 2021/05/05

分享：

芫荽使人又愛又恨，有人對此味道沉迷不已，同時亦有人對它厭惡萬分。近日就有「芫荽控」在討論區投訴，指有同事投訴他吃芫荽米線，稱「一聞到就想嘔」，最後導致公司HR要出通告提醒同事不要吃重口味的食物，令事主大感無奈，「佢洗唔洗咁啊？」

【職場熱話】大學生兼職飲食業 時薪50元天天受氣 網民：兼職才是最惡那個　【下一頁

事主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【職場熱話】出糧發現人工多一個「零」 說還是不說？ 網民：不說的話可能被公司告　【下一頁

帖文一出，不少網民都覺得事主同事此舉很無聊，「你同事好無聊」、「你同事咁多事」、「你可以投訴他有體臭，你其他同事不覺你臭，他就覺得你臭，一樣道理，其他同事不覺得他臭，你覺得他臭就可以」，但亦有網民認為「公眾場合最好還是注意些好」。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

職場活動 職場文化 香港 米線

上一篇文章

【職場熱話】打工仔一個月洗幾錢？　網民一個興趣佔開支大頭

下一篇文章

【樓市熱話】一家四口住公屋　因兄長沒能力供樓　兩老擬200萬助讀神科幼子上車　網民憂釀家變
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？