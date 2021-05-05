【職場熱話】食芫荽米線被同事投訴　稱「一聞到就想嘔」　事主大感無奈：佢洗唔洗咁啊？

芫荽使人又愛又恨，有人對此味道沉迷不已，同時亦有人對它厭惡萬分。近日就有「芫荽控」在討論區投訴，指有同事投訴他吃芫荽米線，稱「一聞到就想嘔」，最後導致公司HR要出通告提醒同事不要吃重口味的食物，令事主大感無奈，「佢洗唔洗咁啊？」

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事主經歷：

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帖文一出，不少網民都覺得事主同事此舉很無聊，「你同事好無聊」、「你同事咁多事」、「你可以投訴他有體臭，你其他同事不覺你臭，他就覺得你臭，一樣道理，其他同事不覺得他臭，你覺得他臭就可以」，但亦有網民認為「公眾場合最好還是注意些好」。

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責任編輯：黃苑筠