【新疆棉風波】Hugo Boss無懼被抵制　料中國生意額增長依然強勁

▲ 德國品牌Hugo Boss預計中國市場的銷售增長依然強勁。

德國品牌Hugo Boss早前刪除微博上撐新疆棉的聲明，並指沒有直接採購新疆原料，被中國網民抵制，更有中國代言人終止與品牌的合作。然而，Hugo Boss行政總裁Yves Mueller表示，雖然捲入新疆棉風波，但預計中國市場的銷售增長依然強勁。

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據外電報道，Hugo Boss首季於中國市場的銷售額錄得29%的按年升幅，而增長趨勢亦於延續至第二季。不過整體而言，Hugo Boss全球銷售額下跌10%至4.97億歐元，但期內扭虧為盈，錄得100萬歐元的營運盈利。整體表現優於市場預期，分析師原本預估Hugo Boss將會錄得4.42億歐元銷售額，及2800歐元虧損。

Hugo Boss於第二季初仍有2成的銷售空間需要關閉，但Yves Mueller對於封城措施鬆綁感樂觀，相信需求將會反彈。他解釋，顧客將重新與朋友會面，及計畫出席婚禮及派對，已積壓一段時間的半正式休閒服飾需求將會漸漸釋放。

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責任編輯：葉泳珊