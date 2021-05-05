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【MPF】4月強積金成員平均進帳5286元 兩大MPF龍頭擁最多冠軍基金

Hot Talk 17:49 2021/05/05

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兩大MPF龍頭、宏利及滙恒的美股基金跑贏大市，相信不少打工仔受惠。

網民不時狠批强積金（MPF）「回報低、收費高」、尤其是巨無霸輸蝕給中小型受託人，如今龍頭終於可以大平反，皆因MPF繼續為打工仔帶來創紀錄的財富，據強積金專家、積金評級公司總結4月份的市况，全月強積金錄得240億元的投資收益。而10隻表現最佳的成分基金中，相信兩大霸主的捧場客最開心，因一哥宏利，以及市佔率排第2的滙豐（HSBC）及恒生（00011）為兩大赢家，佔其中七隻基金。

積金評級剛發表4月份的強積金表現調查，4月份的強積金基金單月平均回報率為1.89％，強積金體系的總投資收益為235.7億元，而每名成員的平均投資收益估計為5,286元。若以人均帳戶來看，平均帳戶結餘現時預計約達 267,521元，創歷史新高。

理柏：4月強積金平均回報1.89%【下一頁

至於強積金總資產，月內曾突破1.2萬億元的門檻後，預計4月底強積金總資產約達1.197萬億港元，創月底的歷史記錄。論及各類產品，4月份全部報捷，沒有任何強積金資產類別在4月份錄得負回報。另外，根據積金評級股票基金（美國）指數，美股基金連續第二個月成為表現最佳的強積金資產類別。

而打工仔緊盯所揀MPF的投資成績，4月份的十隻表現最佳的強積金成分基金中有八隻是美股基金。宏利北美股票基金上月勁彈6.85%，滙豐及恒生的美國股票基金也上漲5.44%，不僅跑贏美股平均只升5.2%的回報，亦較所有MPF整體中位數僅錄得1.9%升幅為好。再者，中銀保誠及友邦（01299）的北美股票基金亦打入10大冠軍榜列，中小型服務商中，只得萬通的王牌產品、美股基金跑出。

首季MPF投資成績，友邦表現最好【下一頁

香港專業的強積金獨立研究小組、積金評級主席叢川普（Francis Chung）在發布積金評級4月份的強積金表現調查時指出，上月份對MPF而言幾乎是一個完美的月份，並指出：「4月份對強積金來說有許多正面的訊息。首先，沒有任何強積金資產類別錄得負回報；另外，強積金成員的平均帳戶結餘（267,521元）達到歷史新高，而強積金體系亦在過去十二個月内，第十個月錄得單月正回報。」

盡管4月份的投資表現良好，但叢川普重申，打工仔保持警惕的重要性，並提醒從統計學上來說，在未來的十二個月內，再次錄得十個月的單月正回報是不太可能的。他指出，這雖然不代表強積金成員應過分擔心，但這卻意味着供款人應該保持警惕，並確保自己的投資組合，能按其退休目標而進行適當定位﹑投資多元化﹑以及持續地投資，而不是試圖去捕捉市場時機而貼市地炒賣。

相關文章：【MPF】打工仔首3月搬58億買MPF股票基金

【MPF】積金局強調eMPF平台構建如期進行 未受盈科或售業務影響

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

宏利金融－S（00945） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 美股 強積金 退休組合

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