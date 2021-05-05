【大行點睇】澳博首季業績遜預期 多間大行大幅下調今年盈利預測

澳博 （00880） 公布首季業績，里昂及美銀證券均下調公司目標價。里昂指澳博首季業績疲弱，季內經調整EBITDA虧損擴大至3.2億元，遜市場預期，貴賓廳及中場收益則按季錄高單位數增長。公司又指，綜合度假村項目「上葡京」將分階段於今年第二季尾開業。

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里昂認為，5．1黃金周澳門酒店入住率較高，但訪澳旅客數量仍有限，在中介業務挑戰及上葡京項目成本上漲下，里昂將澳博2021年度至2022年度EBITDA預測大幅調整，由原來預測盈利5.3億元降至6.3億元虧損，目標價亦由11.02元降至10.82元。

美銀證券認為，上葡京開幕可提高市佔率，然而首季業績遜預期及收益復甦較預期慢，因此大幅降低今年盈利預測55%，目標價亦由12.8元降至12.4元。

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