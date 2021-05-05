【新冠疫苗】拜登目標7月4日前 7成美國人最少打1劑

美國的新冠疫苗接種進度近期放緩，美國總統拜登訂立新目標，希望在7月4日前有7成美國人最少已接種一劑新冠疫苗。拜登表示會將新冠疫苗重新分配給需求較大的州份，並要求藥房提供免預約接種新冠疫苗服務。

【輝瑞疫苗】沙欣：暫時不怕變種病毒 有兩大憂慮 【下一頁】

【新冠疫情】BioNTech預估至明年中 混針或加快終結 【下一頁】

根據美國疾控中心（CDC）的數據，超過56%的美國人已接種最少一劑疫苗。據悉，美國在拜登上任頭100天内已接種約2.2億劑疫苗，但部分地區對疫苗的需求正放緩。全國由上月中每日接種超過300萬劑，回落至每日僅接種250萬劑。

拜登（Joe Biden）周二（4日）表示，希望今年7月4日美國獨立日前有7成的美國人最少已接種一劑新冠疫苗，及1.6億人完成疫苗接種。

拜登表示美國目前有足夠的疫苗供應，正致力説服更多人接種。他表示如能達到上述接種目標，是為恢復正常生活邁向一大步。

聯邦政府本來每周按各州人口分配疫苗，有州分未用完所有疫苗劑量將撥至下周繼續使用。但拜登表示會調整疫苗分配策略，可將剩餘疫苗轉運至需要額外劑量的州分，這些州分每周最多可額外獲得原定分配數字一半的劑量。

【輝瑞疫苗】高危族群應先打增強劑 料年賺260億美元 【下一頁】

有衛生專家曾估計如70％至85％的人口獲得免疫力，料能達至群體免疫。美媒引述拜登政府官員指，美國若達到7成人接種疫苗的目標，確診、住院和死亡個案有望持續下降，可能會放寬大部分防疫限制措施。

另外，拜登政府也嘗試推動仍在觀望的美國人接種疫苗，包括要求藥房提供免預約疫苗接種服務。政府更會設立臨時接種站及運送更多疫苗至鄉村地區診所。

責任編輯：鄭錦玲