【騰訊持股】動視暴雪收市升1.6%　首季多賺逾2成　次季展望超預期

▲ 《決勝時刻》開發商動視暴雪首季業績報捷，次季展望超預期。

騰訊 （00700） 有份持股、美國最大遊戲廠商動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）受惠疫情期間娛樂需求急增，季績及財務預測均勝預期，股價表現波動，周二低見87.44美元，周三高見94.77美元，收市僅升1.6%，收報90.08美元。動視暴雪首季淨利潤為6.19億美元，按年增長23%，稀釋後基本每股收益0.79美元。收入則按年升27%至22.75億美元。

動視暴雪的預訂收入（net bookings，尚未入賬的產品或服務收入）同樣超出預期，達到20.7億美元，去年同期則為15.2億美元。遊戲內的預訂收入為13.4億美元。截至3月底，公司的整體月活躍用戶（MAU）為4.35億。

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動視暴雪稱，首季度業績遠超早前指引，《決勝時刻：黑色行動冷戰》（Call of Duty：Black Ops Cold War）、《決勝時刻：現代戰域》（Call of Duty：Warzone）、《決勝時刻手遊》、《Candy Crush》均表現不俗。

動視暴雪指引，第二季度收入為21.35億美元，每股收益0.81美元，同時上調全年收入預測至83.7億美元，每股盈利料為2.91美元。

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編輯：陳健婷