【印度疫情】打完輝瑞疫苗都中招 傳染病專家染疫亡

印度於上周六（1日）起放寬接種新冠疫苗的年齡限制，希望有助減緩疫情，對抗變種病毒。但近日印度一位享負盛名的傳染病學專家即使完成接種兩劑輝瑞疫苗，最終仍不敵印度變種新冠病毒，感染新冠肺炎後病逝。

英國醫生形容似戰亂國家 猶如恐怖電影 【下一頁】

印度著名傳染病專家及美國羅格斯大學（Rutgers University）教授卡皮拉（Rajendra Kapila）與妻子早於3月底，回到印度北方邦（Uttar Pradesh）加茲阿巴德市（Ghaziabad）暫留，並原定於4月中飛返美國。但卡皮拉在4月8日不幸確診患上新冠肺炎，其後於28日在德里病逝，享年81歲。

卡皮拉妻子薩克塞納（Deepti Saxena-Kapila）表示，她與丈夫早在美國完成接種兩劑輝瑞疫苗，但仍不敵變種新冠病毒，最終在印度離世。身為微生物學專家的薩克塞納表示，過去一年在美國從事新冠肺炎研究工作及生活有做好防疫，一直相安無事，但丈夫返回印度僅兩周便染疫身亡。

印度染疫男住院起色心 性侵女患者未遂被揭發 【下一頁】

卡皮拉於美國教學及執業50年，致力從事愛滋病研究工作，並培育不少後輩，在行內頗具名聲，獲不少同業肯定。醫學界形容卡皮拉的離世是「巨大損失」，因為他在傳染病領域的研究貢獻甚豐，研究範圍包括愛滋病及新冠病毒等。

責任編輯：郭麗明