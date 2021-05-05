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【科技股女股神】Cathie Wood女股神光環不再　ARKK今年表現近包尾

股市 17:47 2021/05/05

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【科技股女股神】Cathie Wood女股神光環不再　ARKK今年表現近包尾

基金公司Ark Investment掌舵人Cathie Wood素有科技女股神之稱，但隨着科技股回落，旗下旗艦基金ARK Innovation ETF （美：ARKK）  表現遠跑輸同業，「契媽」光環可能不再。根據晨星（Morningstar ）數據，規模達231億美元的 ARKK上月升幅不到1%，同類型基金低近3個百分點。今年至今，ARKK下跌9%，在543隻中型增長基金中，表現最差的1%。標普500指數同期則上升10.9%。

繼電動車後　Cathie Wood最睇好電子錢包及基因組學具顛覆創新【下一頁】

根據Refinitiv Lipper 數據，截至4月21日止一周，投資者從ARKK 抽資約6.5億美元，以百分比計，是2018年以來最大的一周淨流出。在隨後一周，ARKK 吸資約3700萬美元，是2020年1月1以來，以百分比計，最少的一周淨流入。

投資者轉投舊經濟股是ARKK跑輸大市的最大原因，金融、能源企業等受惠經濟復甦而反彈，增長股和科技股對投資者的吸引力降低，今年以來，羅素1000指數升近16%，反觀羅素1000增長指數僅升5.5%。

ARKK權重最高的Tesla（美：TSLA）年初至今跌4.5%，另外基金第二權重股Teladoc Health（美：TDOC）今年以來跌逾兩成，它們都拖低了ARKK的表現。基金的十大持股中，僅支付企業Square  （美：SQ）錄得升幅。

女股神Cathie Wood力撐Tesla　 料2025年升至3000美元【下一頁】

ARKK去年升幅逾1.5倍，是表現最好的主動型基金。不過，隨着投資者將焦點從增長型股票轉向週期股，ARKK表現強差人意。分析相信，如果ARKK繼續跑輸大市，部分投資者將會感沮喪，然後或另覓出跌。

相關文章：

【科技股女股神】Cathie Wood旗下3 ARK ETF 建倉Coinbase　盤前升一成

編輯：吳敏芳

 

 

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla Teladoc Health（美：TDOC） ETF
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