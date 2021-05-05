▲ 【外滙基金】議員倡動用累計盈餘紓民困 許正宇：無必要更改現行運作、免牽一髮動全身

經過超過一年疫情打擊，期間香港失業率飆升至7%，而疫情至今仍未完全受控，旅遊零售業短期難脫困。有議員問及，政府會否考慮通過檢討外滙基金轉撥款項機制以改善政府財政狀況，或動用外匯基金的累計盈餘以紓解民困。財庫局局長許正宇回應時表示，無意更改外匯基金的運作機制，「以免牽一髮而動全身」，甚至動搖市場對聯滙的信心。

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許正宇回覆時指，《基本法》訂明外匯基金主要用於調節港元匯價，其次是維持香港貨幣金融體系的穩定。他續指，香港作為細小而開放的經濟體，有需要作好準備應付潛在的金融風險，外匯基金必須維持可觀的規模及高流動性，才能保持貨幣及金融穩定。

許正宇稱，若隨便動用外匯基金作政府開支，將嚴重削弱外匯基金履行捍衛香港貨幣和金融穩定這項主要職能的能力，亦令市場誤以為特區政府不再嚴守財政紀律，因而動搖對聯繫匯率制度的信心。

考慮到外匯基金與政府財政儲備，有各自的用途及目的，許正宇表明並無必要改變外匯基金行之有效的運作機制，以免牽一髮而動全身，影響香港的貨幣及金融穩定。

金管局研提升監管沙盒功能 將發布「合規科技採用實務指引」

許正宇回覆另一個議員提問時又透露，金管局正編制「合規科技採用指數」，藉此監測銀行業使用合規科技的整體情況，同時亦可用作評估為期2年促進香港銀行業採用合規科技計劃的成效。

此外，金管局計劃於今年下半年發布「合規科技採用實務指引」系列和成立「合規科技資訊平台」，進一步促進銀行業合規科技的應用和鼓勵資訊共享。

而金管局同時正研究提升其監管沙盒，對有潛力的金融科技方案提供「一條龍」式的審批及資助，縮短創新金融產品推出市場的時間。

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編輯：趙穎妍