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【大行看法】東方匯理財管：價值股將在高息環境跑贏　籲均衡配置股票

股市 17:38 2021/05/05

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美國財長耶倫表示，或需要加息以避免經濟過熱，其後澄清自己沒有在預測或者建議加息。問到加息對市場影響，東方匯理財富管理股票產業顧問趙穎妍指，聯儲局若提早加息會是中港市場主要風險之一，但強調巨大和獨特的中國市場難去忽視，從中長線看，對想要投資中國長年經濟增長及城市化的環球投資者，市場下跌將製造買入機會。

她建議投資者作均衡配置，預期價值股會在經濟復甦及高息環境中跑贏，關注消費、工業板塊，並長線看好科技行業，如雲服務、電商、社交媒體、線上娛樂等料未來仍會蓬勃發展。

另外，該行亞洲資本市場主管Davis Hall指，中國數字貨幣發展驚艷，公司如京東 （09618） 已開始試點數字人民幣服務，他認為數字貨幣會帶來私隱等社會風險，但市場會更集中在其好處。他說，疫情促升美國儲蓄率，但有趣是中國如未來透過數字貨幣發放紓困金，將可設定在指定日子內使用，刺激民眾盡快消費。

Davis Hall指，美國將是最後一個國家希望使用數字貨幣，以維持其美元的世界儲備貨幣地位，但認為這形勢已進入倒數日子，指人們正尋求替代選擇，加密貨幣如比特幣近期的上漲，證明人們在尋求有限供應的資產，而非能無限印刷的鈔票。

相關文章：【美國經濟】耶倫為加息言論降溫　澄清無預期刺激經濟措施必然會導致加息

相關文章：【美國經濟】耶倫：庫房過去10年 流失稅款7萬億美元

記者：區嘉俊

股票 經濟 買入 京東（美：JD） 加息 美國聯儲局 比特幣 美國 人民幣
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