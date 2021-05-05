【狗狗幣研報】狗狗幣曾炒上0.69美元、現升4成 　加密投行﹕狗狗幣有「很強的基本面」

▲ 狗狗幣今日下午一度炒上0.69美元。

狗狗幣（Dogecoin）又再炒起，今日下午2時一度衝上0.69美元高位，24小時內曾高見0.6965美元，加密投行Galaxy Digital Research發表狗狗幣研報指，認為狗狗幣有「很強的基本面」，並指狗狗幣的潛力不容忽視。

狗狗幣源於一代梗圖柴犬Doge，詳情可見﹕【下一頁】

截至下午6時，據Coindesk數據，狗狗幣現報0.678美元，24小時升幅達40.6%，市值為876.5億美元。

Galaxy Digital Research在研報表示，狗狗幣原本是創辦人的一場玩笑，起源於一代梗圖柴犬Doge，但現時其市值已超過700億美元，已為渣打集團的兩倍，甚至約相當於瑞信（美﹕CS）市值約三倍。

該行指，從狗狗幣背景去看，狗狗幣與其他加密貨幣不同，發行目的僅為開玩笑，既沒有長遠願景，也不是近月才發行的新加密貨幣，其創辦人之一Jackson Palmer甚至從社交媒體上消失了，現時不少虛擬貨幣交易平台也未支持Dogecoin交易。但該行發現，由於狗狗幣的背景獨一無二，加上狗狗幣在網絡社群上的忠實支持者人數不斷上升，因此推動狗狗幣近月以來的升幅。

比特幣 v.s. 狗狗幣

以市值來看，狗狗幣現時已躍升成為全球第四大加密貨幣，今年來累升146倍，遠超比特幣升幅。

以流動性來看，該行指，狗狗幣流動性其實能夠與比特幣和以太坊匹敵。以5月1日成交量為例，狗狗幣單日成交量為150億美元，而比特幣和以太坊同日成交量分別為100億和220億美元，反映狗狗幣其實有足夠流動性作為投資資產。

Dogecoin幕後最大玩家持28%狗狗幣，詳情可見﹕【下一頁】

報告內文亦指，狗狗幣與其他加密貨幣，一直沒有技術上的創新或突破，其本質就只有一個簡單的用途，就是成為全世界最有趣的貨幣。但正因為狗狗幣發行的目的如此純粹，反而令它在複雜的加密貨幣世界中擁有獨特的吸引力，從一眾加密貨幣中跑出。該行預計，只要人們一日仍喜歡開玩笑，狗狗幣將繼續存在。

不過，報告內文提到，與比特幣不同，狗狗幣的發行量並沒有上限，而狗狗幣市場亦比較集中，投資者仍需留意。

報告內容全文﹕連結

相關文章﹕

【Bitcoin】馬斯克Twitter自稱「狗狗幣教父」 狗狗幣抽升漲逾一成

【Tesla】美證監傳調查馬斯克狗狗幣推文 馬斯克：這會是很棒的事

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚