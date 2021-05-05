【抱團股】交銀洪灝拆解抱團未瓦解　惟科技股擁擠程度降、未到撈底時機

▲ 交銀洪灝拆解抱團未瓦解 惟科技股擁擠程度降、未到撈底時機

抱團股表現不再如年初強勁，市場議論抱團現象是否已經瓦解。交銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師洪灝發表研究報告表示，抱團並沒有瓦解，認為抱團股價格受壓為技術原因，日常消費、科技和醫療保健的持倉比例仍高。不過，科技板塊的擁擠程度已經消退，抄底仍然有待時機。

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洪灝指出，如果將抱團瓦解定義為基金大幅降低「抱團股」的持倉比例，發現這個比例卻並沒有發生太大的改變，在最熱門的三個板塊，日常消費、科技和醫療保健，機構的持倉比例仍然居高不下。從這個角度看，抱團並沒有所謂的「瓦解」。

他認為，市場對於抱團瓦解的印象可能更多來自熱門板塊於農曆新年後價格下行壓力有關，而非基金減持。基金經理應該對於行業基本面相對於散戶投資者有著更深刻的理解。若價格壓力來自於基金減持以外的因素，例如決定回報的風格因子轉變，那麼這樣的價格壓力可能更多是來自技術原因，而非趨勢改變。

他解釋，假如基金經理的核心持倉不發生變化，那麼只要邊際資金流入時的分配與核心持倉的板塊比重不一致，或者邊際資金減緩或停止流入，都很可能會出現板塊價格承壓。然而，當基金經理稍微改變核心持倉的時候，市場的信號以及對於市場情緒的影響則是非常顯著。

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材料股機構持倉比例回升 料表現強勢持續

根據量化分析，洪灝指，日常消費、醫療板塊過去幾年的機構持倉則基本上是持續上升的，但材料板塊的機構持倉比例在過去幾年一直下降，直到最近半年才稍微抬升。他續指，材料板塊當前雖然擁擠，回報雖然極端，但其強勢在機構的加持下很可能還將持續一段時間，而許多大宗商品的價格在未來數月很可能還有新高。與此同時，運輸、商業服務和資本貨物這幾個工業子板塊的價格強勢很可能將進一步展開。

洪灝又強調，投資者往往一看到價格強勢，或者很「擁擠」就離場。這種共識的認知有失偏頗。雖然擁擠往往會造成短期價格上漲乏力，甚至短期回撤，但是一個板塊出現極端擁擠的情況也可能意味著這個板塊在發生模式改變，如現在材料板塊的強勢。這個時刻便要求投資者要有膽識在最擁擠的地方抱團。

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編輯：袁諾曦