【低水筍盤】港島低水上車之選 北角樓仔行2分鐘到港鐵站 兩房戶只賣「5球」

樓市焦點集中於新盤市場，但二手市場交投仍十分暢旺，用家持續入市，最近市場錄得不少細價單位成交。

利嘉閣地產分行聯席董事馮佩芳小姐表示，該行新近促成北角啟協大廈中層B的二手成交個案，實用面積約328平方呎，採兩房間隔。單位近日以513萬元易主，折合實用面積呎價約15,640元。

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據悉，原業主於1987年4月，以約350萬元購入上述單位，持貨至今約34年，現轉手帳面獲利約163萬元，物業升值近47%。

據物業代理的網上放盤數據，現時啟協大廈仍有數個買賣放盤，均是清一色的328平方呎單位，叫價都是50餘萬元，全數低於600萬元。



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位於北角馬寶道18號的啟協大廈，為單幢式設計，物業於1989年入伙，提供46個單位。單位實用面積由328至328平方呎。啟協大廈交通十分便利，步行2分鐘前往港鐵北角站，也十分鄰近大型購物商場北角匯，設有不同種類的食肆及商戶。



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記者：陳詠妍