【太陽能發電】惠康新鮮食品中心天台建太陽能發電系統　明年次季落成、年發電量逾百萬度

▲ 牛奶公司及中電源動聯手打造香港零售業界最大的太陽能系統

牛奶公司及中電控股 （00002） 旗下中電源動公布，將合作在惠康新鮮食品中心的天台建造太陽能發電系統，預計2022年第二季落成，根據其估計發電量，項目在完成後，將成為中華電力可再生能源「上網電價」計劃中，零售業界別最大的太陽能發電系統

太陽能系統由約2,000塊太陽能板組成，將安裝在惠康新鮮食品中心佔地1.4萬平方米的天台，每年可產生逾100萬度的可再生能源，相等於近250個香港家庭一年的用電量。系統產生的可再生能源亦相等於1.6萬棵樹一年減除的二氧化碳量，即約370公噸碳排放量。

▲ 位於將軍澳的惠康新鮮食品中心鳥瞰圖

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牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志表示，太陽能項目正好展示牛奶公司如何將環保融入業務，讓營運方式更符合可持續發展方向。中電源動總裁紀安立指，太陽能系統建議方案中的金屬板隔層有助維持新鮮食品中心的室內溫度，而太陽能系統亦會產生可再生能源予電力系統。

牛奶公司早前使用「中電綠適樓宇基金」的資助，在惠康新鮮食品中心氣溫控制室安裝18道高速節能速門。牛奶公司亦有使用中電的能源審核服務，為其廣大零售網絡提供節能建議，提升整體能源效率。

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