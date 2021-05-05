【內地熱話】成都驚現寵物「盲盒」血案 一盒藏3隻 其中4隻已死亡

不論男女老幼，大家都會喜歡收到驚喜禮物。內地興起一個收「盲盒」的活動，就是在拆開之前都不知道內容的驚喜禮物，亦因此出現血案。四川成都市一快遞點3日出現大量寵物盲盒，內有被打包的貓狗160餘隻，正準備發貨到外地，被發現時已有4隻死亡。

據愛之家動物救助中心基地負責人陳運蓮所述，有人在大約半個月前舉報，指在成都市金牛區的中通快遞點發現有寵物活體快遞。負責跟進的義工3號晚上發現，中通快遞點的貨車上有一車廂的貓狗。

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現場有一共150個綠色袋子包裹的小黑色塑膠箱，寵物在袋子破洞中探頭呼吸。一盒不止有一隻貓，最多有3隻。愛之家動物救助中心官方微博指出，貨車裏全是慘叫聲，若是關上了門，貓狗會被活活憋死。而且當場也找到死去的貓狗屍體被職員隨意扔在路邊。

當工作人員表示沒有相關資格證書，義工隨即報警，並在警員到場後，將貓狗搬到地面通風透氣，並餵了葡萄糖水。

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快遞單上寫着，運送的多數是混血邊牧，混血藍貓等名貴品種。然而盒內的貓狗卻多屬普通土狗土貓，義工估計是寵物盲盒。陳運蓮表示，這些土狗土貓被人買回去後可能會不被喜歡，繼而被退貨甚至遺棄。

這批貓狗賣家是當地寵物城的一家寵物店，其現已停業。愛之家與涉事寵物店店主已達成協議，雙方將無條件配合當局的檢疫工作，費用將由寵物店店主承擔，貓狗完成檢疫後將由愛之家接收。

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4日下午，中通快遞四川省管理中心發出官方聲明，稱中通快遞嚴禁違規發活物，正在核實今次事件，如查實會對違規網點進行嚴厲處罰。而對於涉事貓狗是否有合格的檢驗檢疫證明，中通快遞公共關係部門工作人員僅強調相關規定禁止收寄有毒有害和妨害公共衛生的活體動物，中通快遞要求發貨方提供檢驗證明。

成都金牛區公安分局民警回應，此事不歸警方處理，因為沒有執法權，所以按法規移交到農業農村局。

農業農村局執法人員表示，此事暫時沒有處理調查結果。他們只管理動物運輸、防疫執法，如涉及經濟糾紛，沒有職權管理。相關部門正在對貓狗進行檢驗檢疫。

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責任編輯：張瑋婷