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【Clubhouse】Clubhouse熱潮減退？4月下載量大跌66%

科技 17:22 2021/05/05

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根據市場調查機構Sensor Tower數據，Clubhouse今年四月在全球的下載量，與三月相比下降了66%。

在今年初爆紅的語音社交平台Clubhouse，早前預計將在今年夏天推出Android版，不過新版本仍未推出，就爆出Clubhouse熱潮正逐漸減退。根據市場調查機構Sensor Tower數據，Clubhouse今年四月在全球的下載量，與三月相比下降了66%。

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據Bussiness Insider報道指，Clubhouse今年四月在全球的下載量約為92.2 萬次，與三月的270萬下載次數相比下降 66%，而且二月共有960萬下載次數，形成強烈對比。報道指出，當下載量的銳減情況，代表人對社交的需求逐漸放緩，也因應部分國家及地區逐步恢復返回辦公室上班的情況，對語音社交平台的需求也逐步減少。

Sensor Tower發言人表示，雖然4月下載量大幅下降，但數據顯示Clubhouse用戶留存率仍很高，而且Clubhouse目前已努力開發Android版本中。相信在推出新版本後，仍會吸引到一眾Android用家加入。

【Clubhouse熱潮】極速完成C輪融資　Clubhouse熱潮持續風魔全球

責任編輯：曾曉汶

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