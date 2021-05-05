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【大行報告】中信証券指港交所為　中國新經濟主戰場的最大受惠者　維持「增持」評級

股樓投資 17:27 2021/05/05

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據港交所（00388）4月29日上市改革三周年時披露，2018年4月上市制度改革以來，共146間新經濟公司上市，新股融資額佔比61%。新經濟公司較多為資訊科技、消費及醫療行業。中信証券認為新經濟公司上市激活公司成長性，打開盈利及估值上升空間。

該行指香港市場的制度和投資者結構與新經濟公司價值匹配，以民營企業為主、年輕的創始人團隊，往往選擇到香港上市。另外，隨着中美關係緊張，中概二次上市也正在從可選項變為必選項。預料新經濟公司作為中國經濟的增長引擎，亦將是長綫基金的必選項。

該行預計港交所將隨中國新經濟公司一同成長。以法律、制度及文化為核心，持續吸引中國新經濟公司來港上市，港交所作為中國新經濟主戰場的直接及最大受益者，其配置價值顯而易見。

該行維持港交所「增持」評級及559元目標價。

大行對港交所評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

香港交易所（00388） 港股

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