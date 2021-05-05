【樓市熱話】一家四口住公屋　因兄長沒能力供樓　兩老擬200萬助讀神科幼子上車　網民憂釀家變

「上車」是不少香港人的夢想，近日在討論區，就有網民分享父母一早已儲起200萬，打算助他「上車」置業。事主更提到原本一家四口住在公屋，近日他已從戶籍從名，而家中兄長因沒有經濟能力供樓，所以兩老決定助現正就讀牙科的事主「上車」。

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事主經歷：

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事主亦補充指這些只是初步計劃，已和哥哥商量好，事主打算如果真的成功上車，就在賣盤後再分一份給他，如果最後未能成功上車，就把父母的200萬各分一半。

帖文引來網民熱議，不少網民都替事主哥哥不值，更指擔憂事主將來會「走數」，「樓主畢業賺得多，夠自己買樓綽綽有餘可能還不止一層。阿哥就慘，可能一世都上不到車」、「你老婆會對你好大影響留名看你走數」、「你將來結婚後筆錢你分不分一半給阿哥」、「你哥哥人挺好的，希望你說到做到，不要稍後覺得拿了哥哥筆錢是是理所應當。」

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責任編輯：黃苑筠



