  • 27°C
香港時間 : 2021505日 (三) 20:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】一家四口住公屋　因兄長沒能力供樓　兩老擬200萬助讀神科幼子上車　網民憂釀家變

理財智慧 19:37 2021/05/05

分享：

「上車」是不少香港人的夢想，近日在討論區，就有網民分享父母一早已儲起200萬，打算助他「上車」置業。事主更提到原本一家四口住在公屋，近日他已從戶籍從名，而家中兄長因沒有經濟能力供樓，所以兩老決定助現正就讀牙科的事主「上車」。

【樓市熱話】賣香港出租物業 改買英國樓？ 網民：英國樓回報高好多！　【下一頁

事主經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

【樓市熱話】租樓投資股票VS買樓自住 網民：租樓可以換新環境　【下一頁

事主亦補充指這些只是初步計劃，已和哥哥商量好，事主打算如果真的成功上車，就在賣盤後再分一份給他，如果最後未能成功上車，就把父母的200萬各分一半。

帖文引來網民熱議，不少網民都替事主哥哥不值，更指擔憂事主將來會「走數」，「樓主畢業賺得多，夠自己買樓綽綽有餘可能還不止一層。阿哥就慘，可能一世都上不到車」、「你老婆會對你好大影響留名看你走數」、「你將來結婚後筆錢你分不分一半給阿哥」、「你哥哥人挺好的，希望你說到做到，不要稍後覺得拿了哥哥筆錢是是理所應當。」

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠


 

香港 畢業 經濟 公屋

上一篇文章

【職場熱話】食芫荽米線被同事投訴　稱「一聞到就想嘔」　事主大感無奈：佢洗唔洗咁啊？

下一篇文章

【簽賬優惠】大新銀行推Visa Infinite信用卡優惠 最高可享4%現金回贈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？