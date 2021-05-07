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【情緒有得傾@iM網欄】人生下半場   你到咗未?

名人薈萃 10:01 2021/05/07

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最近身邊好些朋友不是準備入五、便是邁向登六，引發筆者思想人生下半場的課題。明天在一個公開講座中，會透過研讀博域家庭系統理論的學者所分享的心得，加上個人體驗，銳意在這課題上提出一些想法，刺激大家在這方面開始探索。

究竟何謂人生下半場？這是一個年齡的問題，還是心境的問題？是否提早退休這麼簡單，抑或是過一些自己選擇的生活模式？無論如何，能夠花點時間思考這些問題總是好的。

快樂或絕望   你有得揀

根據心理學家艾力遜 (Erikson) 的人生八階，當人生到達成年中期 (40-65歲) ，便會面對傳承 (generativity) 的挑戰，做得不好，會停滯不前(stagnation)，也不能順利過渡到最後一個階段──老年期 (65歲以上) ；在這階段，兩個極端分別是圓滿整合(integrity) 或者悲觀絕望 (despair) 。

坊間一般把老年期的integrity翻譯成完整、圓滿，但筆者總覺得未夠傳神。Integrity一字源自拉丁文中的integer，即「完整」或「完全」的意思。黃芬儀博士倒說得妙：一個人有integrity，是指這個人能夠保持品格上的完整無缺，亦即是指無論在什麼情況下，這個人都能夠持守一套做人的核心價值，並且確保思想、言語和行動一致，真正活出這套核心價值。根據這個定義，我們可以看到一個有integrity的人，並不是一個率性而行的人；相反，卻是一個謹言慎行的人，他的言行都是經過思考和抉擇的。這和博域理論中能夠活出良好自我區分」的人相近，做事決定往往是透過客觀分析，而不會因為要維繫關係而就範。

今日耕耘   明天收割

人要避免最後感到悲觀絕望，就需要在進入老年期之前進行人生後半段的規劃，去思想並尋找自己生命中的意義。對一些人可能是幫助他人、回饋社會；也可以是對身旁重要人物的陪伴，甚至是屬靈層面的獻上。我們總以為人接近晚年，一切已經太遲。但事實上，今日的行動，就是明天的成果，我們每天也正在改寫自己的人生！

一步一步   邁向精彩人生

所以，他日要成為一個謹言慎行又心靈滿足的人，今日何不弄清楚什麼對自己而言才是重中之重；了解自己的核心價值，做一個對自己、別人有承擔的人？當然，能做到這點，確實需要下一些苦功。首先需要回顧過去，從當中作出整合，就更能夠有系統地了解自己；下一步便是展望未來，也不妨大膽假設，然後小心求證。

這樣一步一步走下去，在晚年時，相信即使未能達到完全滿意的人生，也總不會走向悲觀與絕望。更何況哪有所謂完全滿意，倒應該因時制宜，方為上策。

 

作者_小明（吳小明）簡介：
小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

Facebook 專頁：facebook.com/renewinstrength

 

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撰文 : 小明（吳小明）

欄名 : 情緒有得傾

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