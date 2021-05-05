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【美元定期存款】3個月美元定存最高息1厘 中小行偷步加息吸美元資金

Hot Talk 17:11 2021/05/05

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美國或最快於明年底加息，但中小港銀巳鬥搶閘加美元短存息。

美國財長耶倫昨晚一度暗示會將息口提高去防止經濟過熱，但未幾即「打倒昨日的我」，其後再發言淡化加息提早降臨的驚嚇，但大行花旗仍維持聯儲局最快或於明年底恢復加息。此外，港銀的美元定期存款息率已偷步加，如建行亞洲搶閘於上周連環推多個高息計劃，3個月美元定存年息最高有0.7厘。而富邦於5月甫開局，亦新推兩個月2元短存享0.6厘年息。專家指，大小行皆主力搶短存，畢竟眼下中外市況變數多，如市料第4季儲局或部署縮表退市，且憧憬內地快將收水，以至全球疫情何時受控等，而短期存款可方便注碼調動，遂成業界兵家必爭的主戰場。

各港銀最新美元3個月定存存息有幾多？可按下圖了解

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比併廿多間銀行美元定存息率，3個月美元定存高息王的冠軍及亞軍，皆由富邦雄霸，針對百萬富翁的大額定存有1厘年息，須起存額100萬港元，至於門檻10萬港元亦有0.85厘年息。惟須注意，個別大小行玩快閃，如花旗3個月美元定存0.1厘年息於本周六（5月8日）截止，集友的98天美元定存0.55厘年息更於明天（6日）屆滿。

另方面，專家對美元前景最新把脈，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧今早（5月5日）回應本報查詢指，聯儲局短期內料不會立即收緊貨幣政策，但可能釋放愈來愈多訊號，認同經濟復甦影響了通脹。

耶倫為加息言論降溫【下一頁

黃栢寧預測，本周美國公布的非農業就業職位增長或達逾百萬個，聯儲局可能在6月議息會議或之前，向市場暗示經濟邁向進一步顯著改善，第3季或宣布縮減買債，並於年底開始執行，2022年底有機會首次加息。

黃栢寧補充，金融市場價格或反映潛在聯儲局行動，市況短期料繼續波動，投資者或需要為資產組合作短線對沖。不過，長遠經濟重啟，以及擴大撐經濟的方向，令科技和醫療健康護理行業勢不可擋的發展趨勢不會改變。談及全球投資者聚焦的美股及美滙後向，黃栢寧表示，暫時仍維持標普500指數波幅區間為3600至4000點的預測，而美滙指數或在90至94.5範圍上落。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 美元定期存款

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