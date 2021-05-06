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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】鰂魚涌太古吊車你聽過未？ 帶你走上全球首個載客吊車古道　細賞廿多個吊車石躉遺跡

名人薈萃 08:31 2021/05/06

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除了山頂纜車、海洋公園及昂坪360之外，在二十世紀初，鰂魚涌柏架山亦曾經有過太古吊車，為全球首個專為運載乘客而建的吊車系統，是當年太古為方便高級職員來回鰂魚涌，及位於柏架山大風坳的避暑別墅而興建，在1892年啟用，起點為祐民街近英皇道，至1932年停用。雖然如此，我們仍可以遊走當天的吊車古道，看看當中20多個石躉的遺跡。

 

講多少少太古吊車的歴史，根據太古集團香港歷史檔案服務的資料，當年吊車以蒸汽絞盤推動兩部吊車相向行駛，每部吊車的長板凳可運載六名背靠背而坐的乘客，吊車車程全程長2.3公里，服務時間由每天上午6時至午夜。吊車的山上總站設於大風坳的太古休養所，休養所是為太古煉糖廠而建，作為煉糖廠外籍員工及家屬避暑之地。隨著1920年代後期，電動吊扇日益普及，加上休養所及吊車系統維修費用高昂，使用率日漸下降，故雙雙於1932年拆卸。小弟早前在大熱天時行山行過大風坳，涼風處處，難怪當年成為避暑山莊呢！

 

圖為1920年代位於鰂魚涌的太古村，山腳吊車總站設有兩個月台，吊車載著太古高層職員來往柏架山大風坳休養所。（圖片來源：太古集團香港歷史檔案服務）

太古吊車跨越太古水塘三號壩。（圖片來源：太古集團香港歷史檔案服務）

 

兩個熱愛研究歷史的關注團體—香港歷史研究社及廢墟探索局，以及多名資深行山人士經過多月的探索，在2019年發現太古吊車系統鋼架的24套石地基遺跡。要探索古道的地基遺跡，可以登入http://bit.ly/2HrywjW查閱路線詳情。建議同時使用香港遠足路線app，搜尋「太古吊車躉」路線，兩者路線大致相若，但使用遠足路線app的好處是當收不到電訊訊號時，仍能大約知道當下地點及目標地點所在。

 

先提提大家，太古吊車古道路段有一定危險性，部分路段隱蔽不易找，建議與有經驗行山人士同行，絕不適宜一家大細行走，部分地方如引水道一帶或需用力跳過，天雨路滑時絕不建議，穿行山鞋防跣是必需。小弟當日行山前一天亦因為天雨，道路有點濕滑，差點跣倒。

 

首先可由位於祐民街116巴士總站出發，經基利路跑上康柏徑的衛奕信徑第二段入口。索道第一個石躉較近康景花園，但由於設有欄杆及鐵絲釘，不能跨欄而入，經街坊指導之下返回衛奕信徑，經過W018標距柱及部分向上梯級後，轉右向下落樓梯，經過閘口及跨越引水道往另一邊，就有梯級走上太古吊車古道第三個石躉—四柱躉，這吊車躉是所有石躉中最為完善的一站。

在基利路沿路標前往麥理浩徑第二段太古引水道。

在康景花園入口旁為太古吊車第一個石躉，但由於已圍封並加設鐵絲網釘，不宜在此進入，免生危險。

途經衛奕信徑W018標距柱。

轉右落太古引水道。

跨過引水道後，沿石級上即可上到第三個石躉。

太古吊車第三個石躉—四柱躉。

 

跟著可以先向康景花園方向，找回吊車古道第一及第二個石躉，橋邊躉及卵石躉，再返回然後順序向上行。連同找尋石躉的步程，由起點到終點大約4公里左右，需時大約2小時。有時手機app未必清晰顯示路徑所在，部分路段或要自行摸索，只要跟著之前行山友預先放置的黃藍色索帶走，就應該不會迷路了。

鄰近康景花園的第一個石躉—橋邊躉。

第二站—卵石躉。

 

見到古物古蹟辦事處的文物之友為了保育這條太古索道，特別在每個石躉旁邊加上名牌，並在部分紅磚加以介紹，很貼心。接著第四至第八個石躉都很相近，比較易找。在第八個石躉過後，路線與鰂魚涌樹木研習徑重疊，這時你會看見紅膠木介紹牌，往下走，看到晨運園地路牌轉右，行至戰時爐灶時，可看到右方山路有黃藍絲帶，就可繼續古道行程。

梯級指示太古吊車第三個石躉位置。

太古吊車古道沿途不時出現的紅磚梯級。

第四座石躉—高矮躉。

在軍廁附近的第七座石躉—軍廁躉。

當見到這鰂魚涌樹木研習徑—紅膠木牌，往下走前往戰前爐灶。

轉右前往晨運園地即進入戰前爐灶位置。

戰前爐灶範圍很大，十分壯觀。

除了手機地圖及紅磚梯級，黃藍絲帶亦是認路的重要一環，跟著走就可以了。

沿路都有不少遺跡介紹路牌，很貼心！

第11個吊車石躉—馬鞍躉。

第20個吊車石躉—單L躉。

跨過欄杆就到終點了！

終站躉！

位於大風坳的太古休養所扶璧遺跡。（圖片來源：太古集團香港歷史檔案服務）

位於大風坳的太古休養所扶璧遺跡。（圖片來源：太古集團香港歷史檔案服務）

1892年從大風坳俯瞰太古水塘及太古煉糖廠。（圖片來源：太古集團香港歷史檔案服務）

若果大家住港島東跑開山，相信對柏架山道上白波這段上山路已經駕輕就熟吧，由大風坳沿柏架山道落山跑回鰂魚涌，約三公里多左右，非常方便。若果「唔夠喉」，當然還可跑至小馬山、渣甸山，以至港島徑和衛奕信徑多個路段，要行足一個假日，這裡確是一個好選擇！

沿柏架山路落山，就可跑回鰂魚涌市區。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？

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