【買樓理財】長情業主見證港樓神話　長揸港島單位47年　最終勁賺超過79倍

港樓升值能力驚人，有長情業主趁近期市旺沽貨，大賺逾79倍。中原鄭俊輝說，筲箕灣香苑大廈中層E室，實用面積399平方呎，兩房間隔，望開揚山景，日前以490萬元易手，實用呎價約12,281元。

鄭俊輝續說，買家是用家，鍾情單位間隔四正，加上大廈完成大維修，實用呎價低水，故睇樓兩天，便購入單位。資料顯示，原業主於1974年以6.1萬元買入單位，持貨47年，現帳面賺約483.9萬元，物業期內升值超過79倍。

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資料顯示，香苑大廈位於柴灣道29號，於1974年10月入伙，建有1座住宅大廈，提供120個單位，實用面積385至480平方呎。香苑大廈最大賣點是交通便利，鄰近港鐵筲箕灣站。

事實上，近期屢有長情業主賣樓套現。中原莊劍嵐說，太古城東山閣中層H室，實用面積760平方呎，早前以1468萬元易手，實用呎價19,316元（見下圖）。代理續說，原業主於1979年1月以20.5萬元一手買入單位，持貨42年，現帳面賺1447.5萬元，物業期內升值超過70倍。

太古城單位

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