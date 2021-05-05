BioNTech CEO：暫時不怕變種病毒 有兩大憂慮

印度的新一輪新冠疫情被指與變種病毒有關，外界憂慮現有新冠疫苗是否足以應對。德國生物科技公司BioNTech創辦人兼行政總裁吳沙忻表示，現階段不太擔心變種病毒影響疫苗效力，但強調會持續觀察情況，並指出對變種病毒的兩大疑慮。

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吳沙忻（Ugur Sahin，又譯沙欣）接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時表示，公司研究員測試疫苗對各款變種病毒的有效性，數據顯示疫苗對目前所有流行的變種病毒皆有明顯效用，因而對自家公司的疫苗充滿信心，並會繼續觀察對應新變種病毒的效用。

至於新冠疫苗與變種疫苗的關係，他指科學家主要有兩大考慮，其一是憂慮部分變種病毒有更高傳染力，讓控制疫情變得更困難；其二是恐防變種病毒能夠避過疫苗的免疫反應。

不少國家因阿斯利康疫苗的血栓副作用停用，建議民眾混針，次劑改打其他疫苗。吳沙忻表示雖然BioNTech未有相關數據，支持混針的安全性，但表明有證據顯示接種輝瑞疫苗可以提供更高抗體。

責任編輯：吳漢培