【小老闆生意經@iM網欄】網紅蛋糕顛覆傳統蛋糕業  打卡已成新常態

母親節快到了，未知大家準備了禮物給母親了沒有？除了送禮，請母親吃飯或飲茶，又或是買一個蛋糕慶祝母親節都是不少孝順子女當天會做的事。

說起蛋糕，不少人都會覺得現下推出的蛋糕愈來愈花巧，一個可以食的蛋糕上，可以擺放不可吃鮮花、公仔或擺設，甚至有人加金箔、鑽石等等的東西，令蛋糕的外觀看起來更美。

口味方面，已不再單是傳統的忌廉戚風蛋糕，而是配有流心、脆脆等等不同的口感。而在設計上，跟傳統的可謂180度大轉變，採用到3D設計，利用糖皮把蛋糕設計成不同的面貌，可以是一個名牌手袋、汽車等外型的蛋糕，時尚感十足！

網紅蛋糕愈賣愈貴

總言之，現時流行的蛋糕賣相就比以前的吸睛得多。不過，蛋糕愈出愈花巧的同時，賣的價錢都愈來愈貴。一些網上比較出名的蛋糕(又稱為網紅蛋糕)，一個約3-4人份量的蛋糕售價普遍逾1,000元，有些甚至是2,000元以上甚至更高。這些網紅蛋糕店，雖然蛋糕賣得貴，但不愁客源。時下潮流興影相打卡，不少人為了買個蛋糕影相，就會不惜花費逾千元，亦覺得物有所值。究竟一個售價逾千元的蛋糕，是否真的物有所值？

潮流興不同設計造型的蛋糕，顛覆了傳統蛋糕業，蛋糕不再是單是吃，而是要顧及拍照後出來的效果。而蛋糕的材料亦相比以往更講究，蛋糕師傳會為了顧客有更好的口感，不惜花錢買更貴的食材，如口感更香滑的忌廉及焗起來更鬆軟的麪粉等。

蛋糕工藝品 難以價錢衡量其價值

筆者認為，一個索價逾千元的蛋糕，即使講究食材亦不會佔很高的成本投入。其實蛋糕最貴的價值是在於製作蛋糕背後所花的心機及時間，蛋糕就好似一件藝術品般，根本不可以以價錢的高低去衡量其價值。有人覺得1,000元買一個鮮花蛋糕很貴，但亦有不少人覺得鮮花的配搭、蛋糕的顏色是要很花很多時間及心機去設計，才可以製作出來。如果一個蛋糕師傳，花了4-6小時去製作一個蛋糕，大家又會否覺得1,000元一個蛋糕是貴呢？

很多網紅蛋糕店，在人手及器材方面，會比連鎖的蛋糕店不足，因此在製作蛋糕的過程上會更花時間。由於不是大量製作，網紅蛋糕店會更注重客人的要求，可以度身訂造客人想要的產品，變相在售賣蛋糕的過程期間，拉近了跟顧客間的距離，令到這件銷售產品更加具價值。而大部分網紅蛋糕店的成功，都是因為有推陳出新產品的競爭力，而在產品的視線藝術方面亦相當講究，及跟顧客有互動，才會令客人覺得花千元買一件蛋糕都是物有所值。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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