  • 29°C
香港時間 : 2021505日 (三) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小老闆生意經@iM網欄】網紅蛋糕顛覆傳統蛋糕業  打卡已成新常態

名人薈萃 17:08 2021/05/05

分享：

母親節快到了，未知大家準備了禮物給母親了沒有？除了送禮，請母親吃飯或飲茶，又或是買一個蛋糕慶祝母親節都是不少孝順子女當天會做的事。

 

說起蛋糕，不少人都會覺得現下推出的蛋糕愈來愈花巧，一個可以食的蛋糕上，可以擺放不可吃鮮花、公仔或擺設，甚至有人加金箔、鑽石等等的東西，令蛋糕的外觀看起來更美。

 

口味方面，已不再單是傳統的忌廉戚風蛋糕，而是配有流心、脆脆等等不同的口感。而在設計上，跟傳統的可謂180度大轉變，採用到3D設計，利用糖皮把蛋糕設計成不同的面貌，可以是一個名牌手袋、汽車等外型的蛋糕，時尚感十足！

 

網紅蛋糕愈賣愈貴

 

總言之，現時流行的蛋糕賣相就比以前的吸睛得多。不過，蛋糕愈出愈花巧的同時，賣的價錢都愈來愈貴。一些網上比較出名的蛋糕(又稱為網紅蛋糕)，一個約3-4人份量的蛋糕售價普遍逾1,000元，有些甚至是2,000元以上甚至更高。這些網紅蛋糕店，雖然蛋糕賣得貴，但不愁客源。時下潮流興影相打卡，不少人為了買個蛋糕影相，就會不惜花費逾千元，亦覺得物有所值。究竟一個售價逾千元的蛋糕，是否真的物有所值？

 

潮流興不同設計造型的蛋糕，顛覆了傳統蛋糕業，蛋糕不再是單是吃，而是要顧及拍照後出來的效果。而蛋糕的材料亦相比以往更講究，蛋糕師傳會為了顧客有更好的口感，不惜花錢買更貴的食材，如口感更香滑的忌廉及焗起來更鬆軟的麪粉等。

 

蛋糕工藝品 難以價錢衡量其價值

 

筆者認為，一個索價逾千元的蛋糕，即使講究食材亦不會佔很高的成本投入。其實蛋糕最貴的價值是在於製作蛋糕背後所花的心機及時間，蛋糕就好似一件藝術品般，根本不可以以價錢的高低去衡量其價值。有人覺得1,000元買一個鮮花蛋糕很貴，但亦有不少人覺得鮮花的配搭、蛋糕的顏色是要很花很多時間及心機去設計，才可以製作出來。如果一個蛋糕師傳，花了4-6小時去製作一個蛋糕，大家又會否覺得1,000元一個蛋糕是貴呢？

 

很多網紅蛋糕店，在人手及器材方面，會比連鎖的蛋糕店不足，因此在製作蛋糕的過程上會更花時間。由於不是大量製作，網紅蛋糕店會更注重客人的要求，可以度身訂造客人想要的產品，變相在售賣蛋糕的過程期間，拉近了跟顧客間的距離，令到這件銷售產品更加具價值。而大部分網紅蛋糕店的成功，都是因為有推陳出新產品的競爭力，而在產品的視線藝術方面亦相當講究，及跟顧客有互動，才會令客人覺得花千元買一件蛋糕都是物有所值。

 

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

最新專欄文章 更多

【小老闆生意經@iM網欄】「黃金周」效應不再 零售業復甦時機未到
2021/04/28
【小老闆生意經@iM網欄】「黃金周」效應不再 零售業復甦時機未到
【小老闆生意經@iM網欄】淺談「米線一哥」譚仔的成功之道
2021/04/21
【小老闆生意經@iM網欄】淺談「米線一哥」譚仔的成功之道
【小老闆生意經@iM網欄】小商戶應及早安裝支付工具 望從5,000元消費卷中受惠
2021/04/14
【小老闆生意經@iM網欄】小商戶應及早安裝支付工具 望從5,000元消費卷中受惠
【小老闆生意經@iM網欄】探討定價心理學 製造消費者心目中的低價產品
2021/04/07
【小老闆生意經@iM網欄】探討定價心理學 製造消費者心目中的低價產品
【小老闆生意經@iM網欄】剖析「平靚正」的銷售心理學
2021/03/31
【小老闆生意經@iM網欄】剖析「平靚正」的銷售心理學
產品 網紅 母親節 銷售 文娛藝術 設計 蛋糕

上一篇文章

【買樓理財】長情業主見證港樓神話　長揸港島單位47年　最終勁賺超過79倍

下一篇文章

【大行報告】瑞信指銅鋁價未來6至12個月續走強　行業首選3大股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【職場熱話】00後同事著夏威夷風恤衫返工　被HR警告卻反駁是「smart casual」　網民：其實做到嘢又有著衫咪得囉
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目