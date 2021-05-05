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【新股IPO】中原建業擬下周預路演 集資最多1.5億美元

股樓投資 19:07 2021/05/05

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建業地產 （00832）將分拆內地房地產代建中原建業來港上市，外媒報道指出，中原建業計劃下星期開始預路演，擬籌 1億至1.5億美元（約7.75億至11.6億港元）。

公司收入主要來自住宅物業項目及商業物業項目，而截至去年全年公司收入按年增12%至11.52億元人民幣，純利按年增6.3%至6.8億元人民幣。至於這次上市保薦人為建銀國際及工銀國際。

據報是次集資將用於擴展至「大中原」地區的新市場並豐富服務種類、潛在收購房地產代建價值鏈的其他產業參與者、進一步提升信息技術系統及基礎設施、一般公司及營運資金用途。

【大行報告】 美銀證券指銅庫存量只夠供應3.3周 料銅價未來數月將見1.3萬美元 銅礦股仲有得升[下一頁]

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責任編輯 : 陳子謙

香港 集資 經濟 IPO 建業地產（00832）
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