摩根大通CEO：在家工作不適合年青員工

全球新冠肺炎疫情下，不少企業安排員工在家工作，減少社交接觸，從而減低感染的風險。但美國大型金融機構摩根大通的行政總裁戴蒙周二卻表示，在家工作的模式不適合所有人，特別是那些「喜歡鞭策」的員工。

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戴蒙（Jamie Dimon）周二（4日）在紐約出席會議時表示，希望在現有公共衛生規定，限制辦公室只可容許最多一半員工的情況下，於7月初起安排所有美國員工輪流返回辦公室上班。戴蒙更指在家工作不適合所有人，特別是年輕人及那些「喜歡鞭策」（to hustle）的員工，並認為在家工作與現今世代的價值及文化不符。

摩根大通（JP Morgan）宣布於5月17日起，員工每星期有數天返回辦公室上班，重新適應1年多來因新冠肺炎疫情而失去的工作環境。據悉，德意志銀行、匯豐銀行和瑞銀等其他銀行亦考慮推行類似政策。

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戴蒙為推動員工重返辦公室工作，提出不少提議，包括要求員工接種新冠疫苗等，但建議遭到不少人強烈反對。但戴蒙強調，銀行業競爭愈來愈大，需時刻保持競爭力及為客戶提供更好服務，有必要重回辦公室工作。他認為最快9月公司能恢復以往工作模式，而且大家屆時便會習慣。

責任編輯：郭麗明