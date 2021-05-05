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【大行點睇 】瑞信認為石油股估值偏低 料5股續跑贏大市

股樓投資 18:53 2021/05/05

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瑞信發表研究報告指，因石油股盈利轉佳，料其估值有望向上重估，按次序首選為中石化（00386）、中海油（00883）、及中石油（00857）。

該行認為，內地三大油企的季績顯示出其盈利已有改善。估計下半年布蘭特油價有望升至每桶70美元，故該行相信石油股估值會獲向上重估。瑞信認為，油價若企穩於60至70美元水平，將有利中石化的次季純利繼續向好，有望達630億元人民幣。

【大行報告】 美銀證券指銅庫存量只夠供應3.3周 料銅價未來數月將見1.3萬美元 銅礦股仲有得升  詳情請看[下一頁]

瑞信又指，年初至今中海油受到一系列事件影響股價表現，但隨有關事件淡化，投資者將重新關注其核心強項。估計2021至2023年複合產量增長可達至7%，更有望成正油價上升帶來的益處，因中海油每桶成本油當量僅27美元。

【大行報告】里昂調整內險股評級　全部予「跑贏大市」或「買入」評級　當中較看好兩大龍頭  詳情請看[下一頁]

瑞信重申，目前石油股估值仍未反映出環球的樂觀情況，尤其是三大油股的預期市盈率和市賬率只得6倍和0.5倍，為過往歷史中偏低的水平，相信股價有望繼續跑贏大市。

瑞信石油股目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 港股 大行報告 目標價 石油 經濟 市盈率 南非蘭特

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