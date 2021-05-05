【電子消費券】許正宇：發放安排等細節仍在擬定　研方法限於本地消費

▲ 電子消費券的發放安排等細節仍未落實

政府提出電子消費券計劃已有一段時間，但具體發放細節仍未公布。財經事務及庫務局局長許正宇今日回應立法會議員提問時表示，電子消費券的發放安排等細節仍未落實，又表示將會盡量防止利用消費券作非本地消費用途。

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財經事務及庫務局局長許正宇表示，按政府現時的構思，消費券的適用範圍會盡量廣泛，涵蓋本地零售、餐飲及服務等消費，包括本地商戶的實體及網上店鋪。原則上消費券將不適用於繳付政府及公營機構或公用事業的收費、公共交通費用補貼計劃所涵蓋的交通開支、購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳等，也不可兌現。

政府又正與獲甄選參與計劃的4間儲值支付工具營辦商，包括八達通、Tap & Go、AlipayHK 及WeChat Pay ，探討可行方法，盡量防止利用消費券作非本地消費用途。 同時，許稱，該些營辦商已同意盡量減免本地商戶（特別是中小企）安裝及使用相關裝置的費用，及處理以消費券付款的手續費。各營辦商亦會因應各自的運作模式及商業安排，把它們因消費券所得的額外收益，以不同形式回饋給消費者或商戶。

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇稱，參與計劃的4間儲值支付工具營辦商，將因消費券所得的額外收益，以不同形式回饋給消費者或商戶。

許正宇又指，自政府在公布獲甄選參與計劃的儲值支付工具名單後，營辦商表示它們收到的商戶查詢數字比平日上升數倍，反映商戶由於消費券計劃的推行及營辦商提供的優惠，對安裝電子支付工具的意欲明顯增加。

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責任編輯：葉泳珊