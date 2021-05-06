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【C家教路@iM網欄】港股五一黃金周缺乏方向 科技股持有力量不足

名人薈萃 08:01 2021/05/06

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美國財長耶倫周二（4日）於《大西洋月刊》採訪時的一句加息言論，便嚇得美股科技板塊雞飛狗走，納指創3月尾以來最差跌幅，同時亦拖累了歐洲股市表現。同日，中歐雙方最近的制裁及反制措拖亦影響了兩國外交關係，導致「中歐投資協定」工作需要擱置。由此可見，現時股市非常受政策波動，當中估值昂貴的增長股卻是首當其衝。

A股五一黃金周假期休市，如影業、旅遊等相關股票很快便炒完，港股剩下來的時間完全缺乏方向，可見市場情緒戰意消沈，港股周二成交只得約900億港元。比較著眼的板塊為醫藥股，以新冠疫苗相關股為馬首是瞻，疊加醫美概念的餘韻。截至周二，雖然食正兩個主題的復星醫藥 （02196） 兩周以來升逾五成，筆者認為都是短炒為主，下行風險大，尤其美股相關疫苗股如BioNTech （BNTX） 也開始回調，因此有關注碼不會太大。此外，去年被嚴重拋售的骨科醫療器械股最近亦得到市場關注，儘管駭人聽聞的骨科全國帶量採購仍未進行投標，有投行指此板塊的因為估值被低估而提升了值搏率。

整體而言，現時股市進入了近年不討好的「五窮月」，即使上月整體科網股交出了不俗的季度業績，不論是美股、台股或是韓股，當中半導體相關的股票都正出現著獲利的情況，可見強勢的反彈只是短暫，市場或又再一次重新審視估值的情況。因此，筆者的看法將偏謹慎，並開始重啟指數期貨的對沖。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有復星醫藥的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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