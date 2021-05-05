【新盤開價】大角咀利‧晴灣23「有利心動價」推盤　首批50伙　入場費465萬起　折實全數平過1,000萬

由有利集團（00406）及市建局合作發展，位於大角咀的單棟住宅項目利·晴灣23今日公開首張價單，涉及50伙單位，涵蓋開放式、一房及兩房單位，實用面積由276平方呎至466平方呎。以最高折扣率16.5％計，首批折實價由465.3萬元至894.4萬元，折實呎價由16,859元至21,248元，平均呎價18,858元。

項目入場單位為9樓A室，實用面積276平方呎，屬開放式間隔，折實價465.3萬元，折實呎價16,859元。有利集團執行董事黃慧敏以「有利心動價」形容是次開價，她指出，項目平均呎價18,858元，定價非常合適，具一定吸引力。 她又表示對樓市相當有信心，相信會穩步上升，但強調樓價升幅難以預計。

利‧晴灣23首張價單價格、折實價及各戶型最平單位資訊︰

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利·晴灣23銷售處及示範單位設於尖沙咀金巴利道26號地下，將於周四（6日）正式開放及開始收票，項目亦已上載樓書，視乎情況或於下周開售。預計關鍵日期為今年12月31日。

美聯布少明評論指，項目定價吸引，料可吸引年輕用家。另外，項目呎價低，預計將會有2至3成投資者買家，未來呎租可達55元，回報率約3厘。他又指，5月份一手交投持續活躍，估計成交量可上6000宗水平。

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