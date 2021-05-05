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【職場熱話】母親要求兩萬現金做禮物 被拒後大發脾氣 網民：有咁窮扮咁窮

理財智慧 18:54 2021/05/05

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母親節快到了，不少人又要開始一年一度的母親節要送什麼禮物。有孝子願意花心思哄母親高興，亦有人是實用派，多給點零用錢就當是禮物。近日有網民於網上討論區發文，抱怨母親張嘴要兩萬元，被拒後大發脾氣。

網民經歷：

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有網民指，母親這種反應是因為平時樓主「養大了媽媽胃口」，應該有多窮就裝多窮。有人認真分析，對待任何年齡層的女性也不能過於遷就，樓主應該堅持已見，用自己認為恰當的方式為她慶祝。

【網民熱話】為慶祝母親節 父親吩咐買Staycation 兒子感迷茫！ 網民： 可能係Playstation5？【下一頁

有人覺得樓主不應該為了兩萬元就和母親吵架，試着坦白說原因更好。說出自己因為放無薪假導致收入大減，母親應該會體諒。亦有另一說法是，樓主可能平日給很少家用，才導致母親要多點錢。

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責任編輯：張瑋婷

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