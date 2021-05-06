【全新座標】科技園創科體驗館正式投入服務 展示藝術科技成品

香港科技園公司（HKSTP）周三（5日）宣布創科體驗館開幕，設有跨領域創作的藝術科技展品，體現傳統文化和現代科技的結合，是香港科學園的全新座標。

創科體驗館佔地370平方米，範圍涵蓋生物醫藥科技、人工智能及機械人技術、金融科技及數據及智慧城市四大領域。當中劃分了7個區域，展示30多項多媒體互動展品，由超過300多個技術元件組合而成，還採用人臉辨識，全景視像，實時數據儀表板，球面投影及觸控透明屏幕等科技技術，讓訪客置身仿真體驗。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「每年有數以千計訪客到科學園，今後館內以多元化方式，展示園內發展蓬勃的創科生態圈，及位於大灣區核心的巨大創科機遇。」他笑言，這並不是科學館，僅供園內公司使用，透過共享方式，提供空間讓他們接待訪客及呈現其創科作品；一般訪客需登記後才進入，園區公司可透過館內的展示屏幕，向訪客講解其研發理念和產品，未來創科體驗館主題亦會每隔一段時間後轉換，以各項創新研發保持新鮮感。

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他指，館內以設計及藝術科技（ArtTech）主題貫穿整個體驗館，現時已展出6位專攻中國藝術家的作品；他形容此舉是為了向外界展示香港新科技趨勢，以科技促進跨界別合作，推動文化及業界前進的潛力。黃克強又強調，香港創科市場需要人才，故和香港知專設計學院（HKDI）合作，積極開展藝術和科技相結合的嶄新表達方式，同時讓更多年輕人參與科研，培育未來開發人才。

香港知專設計學院（HKDI）及香港專業教育學院（IVE）（李惠利）院長王麗蓮博士表示，學校將為學生發掘創科實習機會，尤其設計學系的學生，和科技園公司夥伴企業配對，讓他們得到更多實習及職場體驗機會。而計畫亦會包含科技知識和技能的傳遞，透過跨學科課程能夠讓學生更加了解香港創科發展，長遠為品牌推廣、社交平台宣傳注入新思維。

雙方現時已展開了不同合作項目，包括在科技園公司生態圈內推行的「Master x Students」人才培育項目、促進學界與業界知識交流的「沙雷特黑客松」（Charrette-Hackathon﹚、協助香港知專設計學院學生實踐原創設計概念的設計比賽等。

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責任編輯：潘曉豐